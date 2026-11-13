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13.11.2026 15:30

«Αισχρά ψέματα» καταγγέλλει η Κωνσταντοπούλου για τη διακομιδή της επιθεωρήτριας εργασίας στο «Γεννηματάς» – Νέα επίθεση στον Άδωνι

13.11.2026 15:30
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Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τις δηλώσεις του σχετικά με τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «Αισχρά ψέματα», κατηγορώντας παράλληλα τον υπουργό ότι διαστρεβλώνει τα γεγονότα. Η παρέμβασή της ήρθε μία ημέρα μετά το έντονο φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά την εξέταση των καταγγελιών πρώην εργαζομένης του κόμματος για πιθανές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, περιστατικό που οδήγησε και στην παρέμβαση του ΕΚΑΒ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου στράφηκε όχι μόνο κατά του υπουργού Υγείας, αλλά και κατά των μέσων ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τη σχετική ανάρτησή του. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «Γκέμπελς της κυβέρνησης», ενώ έθεσε ερωτήματα για τον ρόλο του ως υπουργού.

«Τι ρόλο έχει ένας υπουργός που δεν νοιάζεται για εργαζόμενους ή ασθενείς τι δουλειά έχει και λέει αυτά τα ψέματα;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», αμφισβητώντας την επιλογή του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όπως υποστήριξε, το νοσοκομείο δεν εφημέρευε για το σύνολο των περιστατικών εκείνη την ημέρα, αλλά μόνο για οφθαλμολογικά και ψυχιατρικά περιστατικά.

«Μήπως αναρωτήθηκε κανείς αν το Γεννηματάς εφημέρευε χθες; Όχι, είναι η απάντηση. Μόνον η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε και το γεγονός ότι η προϊσταμένη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υπηρετεί η Ματίνα Παγώνη, σημειώνοντας με νόημα: «που δεν είναι ψυχίατρος ή οφθαλμίατρος».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της με ένα σύνθημα σε υψηλούς τόνους, λέγοντας: «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες».

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