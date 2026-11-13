search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:59
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

13.11.2026 14:40

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

13.11.2026 14:40
KRATIKO_NIKAIAS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (2η Υ.Πε.) για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας προς το Ασκληπιείο Βούλας, εκφράζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση καταγγέλλει ευθέως την ενέργεια αυτή ως παράνομη και αυθαίρετη, καλώντας ταυτόχρονα τους εμπλεκόμενους γιατρούς να μην αποδεχθούν την εντολή και να αρνηθούν τη μετακίνησή τους.

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει η ΕΙΝΑΠ, η Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. προχώρησε στην έκδοση της σχετικής απόφασης με στόχο να καλυφθούν τα σοβαρά κενά σε ιατρικό προσωπικό που αντιμετωπίζει το Ασκληπιείο Βούλας. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη πράξη είναι προδήλως παράνομη, καθώς αποφασίστηκε μονομερώς, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη συναίνεση των τεσσάρων νεφρολόγων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΙΝΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων της, δεσμευόμενη να τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη και θεσμική στήριξη σε περίπτωση που επιλέξουν να μην εκτελέσουν την επίμαχη εντολή μετακίνησης.

Παράλληλα, η Ένωση επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική της αντίθεση απέναντι στην τακτική των αναγκαστικών μετακινήσεων νοσοκομειακών γιατρών από τη μία υγειονομική δομή στην άλλη. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η πρακτική αυτή δεν επιλύει τα δομικά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά αντιθέτως αποδυναμώνει τα νοσοκομεία από τα οποία αποσπώνται οι γιατροί, δημιουργώντας νέα λειτουργικά κενά και επιβαρύνοντας περαιτέρω το εναπομείναν προσωπικό που ήδη εργάζεται υπό ασφυκτικές συνθήκες.

Η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει με έμφαση ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «μπαλώματα» ή ως προσωπικό που μετακινείται διαρκώς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύπτει τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος υγείας. Χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση πως «οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν είναι περιοδεύων θίασος», η Ένωση αποδίδει τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού στις κυβερνητικές πολιτικές στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ΕΙΝΑΠ ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης και διεκδικεί ουσιαστικές, μόνιμες λύσεις, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού για την πραγματική στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων.

Διαβάστε επίσης:

Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο: Τι είναι – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Καρκίνος του Προστάτη: 7.500 νέες περιπτώσεις και 2.000 θάνατοι το χρόνο στην Ελλάδα – Η σημασία της πρόληψης

Τέλος και στα… φίλτρα των τσιγάρων; Στο τραπέζι η πλήρης απαγόρευση στην ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

odyseas-dimas
ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα – Τι βρέθηκαν σε ιδιόχειρες σημειώσεις του, τι ισχυρίζεται η πλευρά του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιο ελληνικό τρόφιμο συνιστούν κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές για πρωινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:57
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

1 / 3