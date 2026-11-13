Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

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Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (2η Υ.Πε.) για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας προς το Ασκληπιείο Βούλας, εκφράζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση καταγγέλλει ευθέως την ενέργεια αυτή ως παράνομη και αυθαίρετη, καλώντας ταυτόχρονα τους εμπλεκόμενους γιατρούς να μην αποδεχθούν την εντολή και να αρνηθούν τη μετακίνησή τους.

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει η ΕΙΝΑΠ, η Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. προχώρησε στην έκδοση της σχετικής απόφασης με στόχο να καλυφθούν τα σοβαρά κενά σε ιατρικό προσωπικό που αντιμετωπίζει το Ασκληπιείο Βούλας. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη πράξη είναι προδήλως παράνομη, καθώς αποφασίστηκε μονομερώς, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη συναίνεση των τεσσάρων νεφρολόγων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΙΝΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων της, δεσμευόμενη να τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη και θεσμική στήριξη σε περίπτωση που επιλέξουν να μην εκτελέσουν την επίμαχη εντολή μετακίνησης.

Παράλληλα, η Ένωση επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική της αντίθεση απέναντι στην τακτική των αναγκαστικών μετακινήσεων νοσοκομειακών γιατρών από τη μία υγειονομική δομή στην άλλη. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η πρακτική αυτή δεν επιλύει τα δομικά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά αντιθέτως αποδυναμώνει τα νοσοκομεία από τα οποία αποσπώνται οι γιατροί, δημιουργώντας νέα λειτουργικά κενά και επιβαρύνοντας περαιτέρω το εναπομείναν προσωπικό που ήδη εργάζεται υπό ασφυκτικές συνθήκες.

Η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει με έμφαση ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «μπαλώματα» ή ως προσωπικό που μετακινείται διαρκώς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύπτει τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος υγείας. Χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση πως «οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν είναι περιοδεύων θίασος», η Ένωση αποδίδει τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού στις κυβερνητικές πολιτικές στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ΕΙΝΑΠ ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης και διεκδικεί ουσιαστικές, μόνιμες λύσεις, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού για την πραγματική στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων.

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