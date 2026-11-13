search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2026 14:23

ΕΦΕΤ: Ανακλήθηκαν γυάλινα καλαμάκια λόγω αλλοίωσης

13.11.2026 14:23
gyalina-kalamakia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε ανάκληση προϊόντος και συγκεκριμένα σε γυάλινα καλαμάκια λόγω αλλοίωση προϊόντος.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, προέβη σε δειγματοληψία προϊόντος γυάλινα καλαμάκια με παρτίδα 418GV-MLC-ONE. 

Το προϊόν εμπορικής ονομασίας «Hello kitty and friends straws & Brush set 4Pcs» εισάγεται από την Πολωνία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Κ.Ε.» με τον τίτλο ‘Sinsay’.

To προϊόν εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βρέθηκε «μη κανονικό», καθώς κατά την επαφή με τρόφιμα υπό συνθήκες αντιπροσωπευτικές της προβλεπόμενης χρήσης του, παρατηρήθηκε εκτεταμένη αλλοίωση των διακοσμητικών σχεδίων που φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια, εξαιτίας της διαλυτοποίησης των συστατικών τους και της μεταφοράς τους στο τρόφιμο.

Σύμφωνα  με τον ΕΦΕΤ, από το «εν λόγω δείγμα υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής, του, δύναται να προσβληθεί από το τρόφιμο με το οποίο έρχεται σε επαφή και να μεταφέρει σε αυτό συστατικά σε ποσότητες που είναι δυνατόν να επιφέρουν απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση του τροφίμου, αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ή/και να τεθεί σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004, άρθρο 3 παρ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε απομάκρυνση του προϊόντος από τα καταστήματά της.

Διαβάστε επίσης:

Νεοναζί βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι (photos)

Οδυσσέας Δήμας: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα – Οι παλαιότερες αναφορές του ονόματός του σε υποθέσεις ντόπινγκ, τι ισχυρίζεται η πλευρά του

Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στις 6 Δεκεμβρίου στη Λάρισα – Έρχονται νέες κινητοποιήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

odyseas-dimas
ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα – Τι βρέθηκαν σε ιδιόχειρες σημειώσεις του, τι ισχυρίζεται η πλευρά του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιο ελληνικό τρόφιμο συνιστούν κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές για πρωινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:57
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

1 / 3