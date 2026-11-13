ΕΦΕΤ: Ανακλήθηκαν γυάλινα καλαμάκια λόγω αλλοίωσης

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Ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε ανάκληση προϊόντος και συγκεκριμένα σε γυάλινα καλαμάκια λόγω αλλοίωση προϊόντος.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, προέβη σε δειγματοληψία προϊόντος γυάλινα καλαμάκια με παρτίδα 418GV-MLC-ONE.

Το προϊόν εμπορικής ονομασίας «Hello kitty and friends straws & Brush set 4Pcs» εισάγεται από την Πολωνία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Κ.Ε.» με τον τίτλο ‘Sinsay’.

To προϊόν εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βρέθηκε «μη κανονικό», καθώς κατά την επαφή με τρόφιμα υπό συνθήκες αντιπροσωπευτικές της προβλεπόμενης χρήσης του, παρατηρήθηκε εκτεταμένη αλλοίωση των διακοσμητικών σχεδίων που φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια, εξαιτίας της διαλυτοποίησης των συστατικών τους και της μεταφοράς τους στο τρόφιμο.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, από το «εν λόγω δείγμα υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής, του, δύναται να προσβληθεί από το τρόφιμο με το οποίο έρχεται σε επαφή και να μεταφέρει σε αυτό συστατικά σε ποσότητες που είναι δυνατόν να επιφέρουν απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση του τροφίμου, αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ή/και να τεθεί σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004, άρθρο 3 παρ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε απομάκρυνση του προϊόντος από τα καταστήματά της.

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