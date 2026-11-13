Τετ α τετ Ιερώνουμου – Ανδρουλάκη στην Αρχιεπισκοπή

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Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο είχε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο η συνάντηση και εξήρε το κοινωφελές έργο της Εκκλησίας. «Θέλω να σας συγχαρώ για το πολύ σημαντικό έργο που η Εκκλησία προσφέρει καθημερινά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, που περνάνε δύσκολα. Ένα έργο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε τη δυσμενή παγκόσμια συγκυρία με τις αλλεπάλληλες κρίσεις όπου «δυστυχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αναθεωρητισμός κερδίζει έδαφος εις βάρος του σεβασμού του διεθνούς δικαίου». «Γι’ αυτό», υπογράμμισε, «έχουμε χρέος, με μετριοπάθεια, με ομοψυχία, να εργαζόμαστε όλοι μας για την ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και για την προστασία της ιστορίας μας, του πολιτισμού και των παραδόσεών μας. Αλλά και για την αξία της δημοκρατίας». Επιπλέον ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι συναντά πολλά φαινόμενα κρίσης της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. «Γι’ αυτό πρέπει ιδιαίτερα όσοι ασκούν εξουσία, όσοι φιλοδοξούμε να ασκήσουμε εξουσία να κινούμαστε με θεσμικό ήθος, με διαφάνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο καθημερινά», συμπλήρωσε και εξέφρασε τη χαρά του που συναντά τον κ. Ιερώνυμο διότι, όπως είπε, «ο λόγος της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντικός στον αγώνα κατά της μισαλλοδοξίας και της διχόνοιας».

Από την πλευρά του, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος καλωσόρισε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Έκανε μνεία στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πολιτική, αλλά και οι πολιτικοί μέσα σε ένα κλίμα κομματικών αντιπαραθέσεων. Ο κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε στον κ. Ανδρουλάκη καλή δύναμη στο έργο του και τόνισε ότι οι πολιτικοί οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα γιατί με την ενότητα όλων μας στο πλευρό της κοινωνίας το καλό θα νικήσει. Οι δύο άνδρες στο πλαίσιο της συνάντησής τους αναφέρθηκαν στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών ιδιαίτερα στις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής, αλλά και στην Αφρική.

Παράλληλα, συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας μέσα από αρμονικές συνέργειες. Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσαν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Κουτσούκος.

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