«Τέμπη: Κατηγορώ» – Ένα βιβλίο για την αλήθεια, τη μνήμη και τη Δικαιοσύνη

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Το βιβλίο του δικηγόρου Λουκά Αποστολίδη και της ψυχολόγου Ελισάβετ Μπαρμπαλιού «ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ» παρουσιάζεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Σεράφειο Κολυμβητήριο (Πειραιώς 144), υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Έξι γονείς, οι κ.κ. Ασλανίδης, Πλακιάς, Γεωργιάδης, Παπαγγελής, Χούπας και Ρούτσι, ενώνουν τις φωνές τους, μεταφέροντας το αίτημα των οικογενειών για αλήθεια, δικαιοσύνη και δικαίωση. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι «τα Τέμπη δεν είναι μόνο μια εθνική τραγωδία. Είναι μια ανοιχτή πληγή στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Και όσο η αλήθεια αναζητείται και η Δικαιοσύνη εκκρεμεί, το ΚΑΤΗΓΟΡΩ θα παραμένει ζωντανό».

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