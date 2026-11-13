search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:58
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2026 12:58

Ο «Καραφλομπέκατσος» της Λένας Κιτσοπούλου: Μια κωμωδία επιβίωσης στην αστική αρένα

13.11.2026 12:58
karaflobekatsos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τρία τελευταία Σαββατοκύριακα θα παίζεται στο θέατρο OLVIO το έργο της Λένας Κιτσοπούλου «Ο Καραφλομπέκατσος». Μετά τον “Μουνή” και τις παθογένειες της επαρχίας, η Νατάσα Παπαμιχαήλ επανέρχεται στη “μεγάλη πόλη” και καταπιάνεται με τον “Καραφλομπέκατσο”, μια μαύρη κωμ(ωδή)α πάνω στην καθημερινότητα και την επιβίωση στο χαώδες αστικό τοπίο.

Χαρακτηριστικό δείγμα της ωμής και ανατρεπτικής γραφής της Λένας Κιτσοπούλου, ο “Καραφλομπέκατσος” είναι μια ωδή πάνω στην ασχήμια της διπλανής πόρτας. μία έκρηξη συνειδήσεως που ξεγυμνώνει τον αστικό μύθο με ένα μαύρο, κανιβαλιστικό χιούμορ που σε κάνει να γελάς και να ανατριχιάζεις ταυτόχρονα.

Ο ήρωας, μετά από ένα χωρισμό, μετακομίζει σε ένα διαμέρισμα μιας παλιάς πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Όλα δείχνουν ιδανικά στην καινούρια του ζωή. Παρά την έντονη κοινωνικότητά του και τη φασαρία της πόλης όμως, αρχίζει σταδιακά να νιώθει ξένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι, εγκλωβισμένος σε μια πνιγηρή εσωτερική μοναξιά. Δεν θέλει να το παραδεχτεί, αντιστέκεται, με χιούμορ και θετικές σκέψεις που ελπίζει ότι θα αλλάξουν την καθημερινότητά του. Πόσο γελοία όμως και ταυτόχρονα τραγική μπορεί να είναι η ζωή ενός ανθρώπου χωρίς ψευδαισθήσεις;

Θα καταφέρει να επιβιώσει στην αστική αρένα;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία – Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Σκηνικά – Κοστούμια: Βαγγέλης Ζιλέλης

Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μακούρινα

Ερμηνεύει ο Γιάννης Οικονομίδης

Στο πιάνο η Άννα Μακούρινα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραστάσεις: 14, 15, 21, 22, 28, 29 Νοεμβρίου

Σάββατο 19:00, Κυριακή 20:30

Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ στο more.com 

Τιμές: 14€, 12€ μειωμένο

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ: 210 34 14 118

Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00 – 21:00

W www.olviotheater.gr  |  Μ [email protected]  |  FB OLVIO.theater

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected] 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

odyseas-dimas
ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα – Τι βρέθηκαν σε ιδιόχειρες σημειώσεις του, τι ισχυρίζεται η πλευρά του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιο ελληνικό τρόφιμο συνιστούν κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές για πρωινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:57
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

1 / 3