H πτώση του Τζένσεν Χουάνγκ: «Είμαι ένα κάθαρμα» – Τσουνάμι αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή

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Δραματική ήταν η… πτώση του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia. Οι αποκαλύψεις τις τελευταίες μέρες για τις τρεις, τελικά, εξωσυζυγικές σχέσεις, εκ των οποίων η μία φαίνεται να εμπλέκεται με κατασκοπεία και οδήγησε στην παραίτησή του, τον έχουν κλονίσει.

Όπως επισήμανε στο Bloomberg ένα πρόσωπο που γνωρίζει όσα εξελίχθηκαν, ο CEO της Nvidia ήταν διαλυμένος από το τσουνάμι αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή και την άμεση σύνδεσή του με ζητήματα εθνικής ασφαλείας για τις ΗΠΑ.

Έδειχνε τόσο χαμένος, που είχε αρχίσει πλέον να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «ό,τι να ‘ναι» και «δεν με νοιάζει».

Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες και τους οποίους επικαλείται το Bloomberg, ο Χουάνγκ έχει ήδη υιοθετήσει μια στάση μεταμέλειας, κατακρίνοντας σκληρά τον εαυτό του και χαρακτηρίζοντάς τον «ένα κάθαρμα».

Η πτώση ήταν εντυπωσιακά γρήγορη για έναν δισεκατομμυριούχο και πανίσχυρο παράγοντα της τεχνολογίας, ο οποίος μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα αποτελούσε το παγκόσμιο πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του ιδρυτή της Nvidia

Όταν στα τέλη Οκτωβρίου αποκαλύφθηκε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε στενούς δεσμούς με μια γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, αρχικά φαινόταν ότι θα κατάφερνε να ξεπεράσει την κρίση.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, το οποίο απαρτίζεται από παλιούς επενδυτές, συνεργάτες και φίλους του Χουάνγκ, ήταν απρόθυμο να αντιδράσει στα δημοσιεύματα ή ακόμη και να τα σχολιάσει δημοσίως.

Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης απέφευγαν να αναφερθούν με σαφήνεια στην ακριβή φύση της σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία.

Ο ίδιος διαβεβαίωνε φίλους και συνεργάτες ότι δεν είχε απατήσει τη σύζυγό του. Τον ίδιο ισχυρισμό προέβαλε όταν δεχόταν σχετικές ερωτήσεις στο εσωτερικό της εταιρείας ήδη από τα τέλη του 2025.

Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ως CEO, είχε δηλώσει στο Bloomberg News ότι η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ δεν διέφερε από τις σχέσεις που διατηρούσε με Κινέζους πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων.

«Ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά και καθόλου ασυνήθιστα», είχε πει.

Η καθοριστική καμπή ήρθε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, όταν δημοσίευμα των Financial Times επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους η σχέση ήταν ερωτική. Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, πήγε στο σπίτι του Χουάνγκ για να τον φέρει αντιμέτωπο με τις αποκαλύψεις και εκείνος ομολόγησε.

Σε εκείνη τη φάση, τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθούσαν να μη θέλουν να λάβουν δημόσια θέση.

Ωστόσο, ο Τέτερ, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ξεκαθάρισε ότι έπρεπε να αναλάβουν δράση. Το συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις καταγγελίες, αναθέτοντας την έρευνα στη γνωστή δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ έστειλε email σε όλους τους εργαζομένους της Nvidia, παραδεχόμενος την εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένειά του και δεσμευόμενος να «συνεργαστεί πλήρως» με την έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.

Καθώς το σκάνδαλο έπαιρνε ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, υπήρχαν ενδείξεις ότι, όπως ίσως ήταν αναμενόμενο, αποσπούσε την προσοχή του Χουάνγκ από τις εκτεταμένες υποχρεώσεις του στην εταιρεία. Για παράδειγμα, καθυστερούσε να απαντούσε στα emails, πράγμα ασυνήθιστο για εκείνον.

Την Τετάρτη, οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε επίσης εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτή τη φορά, το διοικητικό συμβούλιο κινήθηκε γρήγορα. Τα μέλη του συνεδρίασαν εξ αποστάσεως την Τετάρτη, με τη συνεδρίαση να συνεχίζεται μέχρι αργά τη νύχτα.

Στο τέλος, ο Χουάνγκ δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραιτηθεί, αποχωρώντας χωρίς να διατηρεί κανέναν επίσημο ρόλο στην εταιρεία που είχε συνιδρύσει.

Το επόμενο πρωί, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες θα αναλάμβανε προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Η Κρες έσπευσε να καθησυχάσει τους εργαζομένους, οι οποίοι είχαν αναστατωθεί από τις εξελίξεις.

«Πιστεύω βαθιά σε αυτή την εταιρεία και στο μέλλον της», έγραψε σε email που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg. «Πάνω απ’ όλα, πιστεύω στον καθένα από εσάς, στους πελάτες και τους συνεργάτες μας και στον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουμε καθημερινά στην παγκόσμια οικονομία.

Το διοικητικό συμβούλιο, τα στελέχη και εγώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και θέλω να γνωρίζετε πόσο ευγνώμονες είμαστε για την ανθεκτικότητα, τον επαγγελματισμό και τη συνεχή αφοσίωσή σας. Σας ευχαριστώ».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιήσει γενική συνάντηση με όλους τους εργαζομένους στις 18 Νοεμβρίου.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Nvidia πρόκειται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, αποκαλύπτοντας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street, σχεδόν διπλασιασμό του ρυθμού αύξησης των τριμηνιαίων πωλήσεων.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο καλείται να βρει τον μόνιμο διάδοχο του Χουάνγκ. Μεταξύ των ονομάτων που φέρονται να εξετάζονται είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου, και ο επικεφαλής της Arm Holdings, Ρενέ Χάας.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ δημιουργεί ένα σημαντικό κενό, καθώς είχε αναλάβει πολλαπλούς ρόλους: από την τεχνολογική στρατηγική και τη διοίκηση μέχρι την προώθηση της εταιρείας και τις επαφές με κυβερνήσεις.

Η κατάθεση στο Κογκρέσο

Παρά την αποχώρησή του, ο Χουάνγκ αναμένεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να βρεθεί ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου τις επόμενες εβδομάδες.

Οι ερωτήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και στο κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να έχει θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τα προηγμένα τσιπ της Nvidia.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ίδιος εμφανίζεται πλέον περισσότερο ανήσυχος για τις επιπτώσεις που έχει η υπόθεση στην οικογένειά του και στις γυναίκες που συνδέθηκαν μαζί του στα δημοσιεύματα, παρά για την προσωπική του επαγγελματική πορεία.

Η βασική του ανησυχία, όπως λέει, είναι η σύζυγός του, αλλά και το να μη «καταστρέψει τις ζωές» των γυναικών με τις οποίες το όνομά του έχει πλέον συνδεθεί ερωτικά στη δημόσια σφαίρα.

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