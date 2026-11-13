Η Λατινοπούλου απαντά στον Παπαδημούλη: «Δεν έγραψα εγώ το “Παπασπιτούπολη”»

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Σε υψηλούς τόνους σχολίασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου την άρση της ασυλίας της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από μήνυση του Δημήτρη Παπαδημούλη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δήλωσε στο Mega ότι «είναι μια υπόθεση ενός tweet όπου είχα και είπα μια αλήθεια. Τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή Παπαδημούλη. Είχα πει ότι ναι υπάρχουν πολιτικοί που βλέπουν κάποιοι να μπαίνουν ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες».

«Σιγά, αυτό είναι συκοφαντικό; Αυτό είναι η αλήθεια. Όταν είχαν βγει πρωτοσέλιδα που είχε πόσα διαμερίσματα και είχε κάνει μια “παπασπιτούπολη” δεν το έγραψα εγώ» πρόσθεσε.

Αυτό, πάντως, θα το κρίνει το δικαστήριο…

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