Ατύχημα για την Alanis Morissette – Η πτώση στη σκηνή και η αντίδρασή της (Video)

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Ένα απρόοπτο στη σκηνή είχε η Αλάνις Μορισέτ όταν, κατά τη διάρκεια συναυλίας της, έπεσε, ενώ χόρευε και τραγουδούσε την επιτυχία της «Uninvited», από το 1998.

Σε βίντεο από την εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (11/11) στο Λος Άντζελες, η 52χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να στριφογυρίζει στη σκηνή, παρασυρμένη από τον ρυθμό του κομματιού, όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στη βάση του μικροφώνου. Η βάση ανατράπηκε με αποτέλεσμα η Μορισέτ να βρεθεί στο πάτωμα.

Η αντίδραση της καλλιτέχνιδος ήταν, πάντως, άκρως επαγγελματική καθώς δεν άφησε την πτώση να επηρεάσει την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, γύρισε γρήγορα στο πλάι, σηκώθηκε, συνέχισε να χορεύει και ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμά της.

Η πτώση της σχολιάστηκε με χιούμορ στα social media, με πολλούς να εστιάζουν, ωστόσο, στον επαγγελματισμό της.

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