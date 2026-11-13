ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από COVID-19 και γρίπη σε μία εβδομάδα – Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι εισαγωγές

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Δύο νέοι θάνατοι από COVID-19 και ένας από γρίπη καταγράφηκαν στη χώρα την εβδομάδα 2 έως 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, η οποία αποτυπώνει έντονη αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και για τις δύο λοιμώξεις.

Η θετικότητα της γρίπης στην κοινότητα άγγιξε το 10%, το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα του ιού, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ανοδική τάση εξακολουθεί να εμφανίζει και η θετικότητα για COVID-19 σε επίπεδο επικράτειας, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί αξιόλογη μεταβολή κατά την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, τα περιστατικά γριπώδους συνδρομής (ILI), ανεξαρτήτως παθογόνου, ανά 1.000 επισκέψεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αν και παρουσιάζουν γενικά ανοδική τάση.

Χαμηλός παραμένει και ο αριθμός περιστατικών σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές, με μικρές διακυμάνσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα.

COVID-19: 186 νέες εισαγωγές και δύο θάνατοι

Αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία, φθάνοντας τις 186 την εβδομάδα 2-8 Νοεμβρίου, έναντι 161 την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι από τη λοίμωξη.

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων για τον ιό SARS-CoV-2 στην επικράτεια συνεχίζει να κινείται ανοδικά, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ.

Γρίπη: Στις 83 οι εισαγωγές – Ένας θάνατος και ένα σοβαρό περιστατικό

Αυξημένη δραστηριότητα παρουσιάζει και η γρίπη, με τη θετικότητα στην κοινότητα, όπως καταγράφεται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να προσεγγίζει το επιδημικό κατώφλι του 10%.

Οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη ανήλθαν σε 83, από 58 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό περιστατικό εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης που χρειάστηκε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ένας νέος θάνατος.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί συνολικά 16 σοβαρά περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τέσσερις θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Στο πλαίσιο της εργαστηριακής επιτήρησης εξετάστηκαν 593 δείγματα, από τα οποία τα 37 βρέθηκαν θετικά σε ιούς γρίπης. Από αυτά, τα 36 αφορούσαν γρίπη τύπου Α και ένα γρίπη τύπου Β.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι από τα 33 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 20 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τρία στον Α(Η3).

Τα αντίστοιχα ποσοστά που παρατίθενται στην έκθεση, 91% και 9%, δεν συμφωνούν αριθμητικά με τους απόλυτους αριθμούς και χρειάζονται διευκρίνιση.

RSV: Παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα η θετικότητα

Σε αντίθεση με τη γρίπη και την COVID-19, η θετικότητα για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) εξακολουθεί να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η εικόνα αυτή καταγράφεται τόσο στην κοινότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου επιτήρησης Sentinel της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όσο και στο δίκτυο επιτήρησης σοβαρών οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων (SARI).

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