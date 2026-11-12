ΕΕΠΕ: «Όχι στην αξιολόγηση με αστεράκια -Απαιτούμε επιστημονικά κριτήρια και αναμόρφωση του ΕΟΠΥΥ»

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Σαφείς απαντήσεις για το αντικείμενο, τη μεθοδολογία και τις συνέπειες της εξαγγελθείσας αξιολόγησης των γιατρών από ασθενείς απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ).

Με αφορμή τις πρόσφατες υπουργικές ανακοινώσεις, για ενεργοποίηση νέου ψηφιακού συστήματος αξιολόγησης Παρόχων του ΕΟΠΥΥ μέσω της εφαρμογής myEOPYΥ, η ΕΕΠΕ καθιστά σαφές ότι η ποιότητα στην Υγεία δεν παράγεται με «αστεράκια», «φατσούλες» και επιφανειακές βαθμολογίες. Απαιτεί επιστημονική προσέγγιση, αντικειμενικότητα και, κυρίως, τη ριζική αναμόρφωση ενός ήδη προβληματικού συστήματος. Η ΕΕΠΕ επισημαίνει ότι το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας που έχει διαμορφώσει ο ΕΟΠΥΥ είναι ήδη προβληματικό. Η άσκηση της ιατρικής υπό συνθήκες αυστηρού πιεστικού χρόνου (ραντεβού ανά 15 λεπτά), με ανεπαρκείς αποζημιώσεις και διαρκώς διογκούμενες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, καθιστά αδύνατη την αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας της φροντίδας υγείας. Η ΕΕΠΕ αμφισβητεί ευθέως την τακτική να κρίνεται ο γιατρός για τις δυσλειτουργίες που προκαλεί το ίδιο το κράτος και ζητά να αποσαφηνιστεί άμεσα τι ακριβώς επιχειρείται να μετρηθεί:

Η επιστημονική επάρκεια του ιατρού;

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών;

Η απλή ικανοποίηση των προσδοκιών του ασθενούς;

Πρόκειται για τρεις εντελώς διαφορετικές έννοιες που το Υπουργείο επιχειρεί επικίνδυνα να συγχέει.

Ο κίνδυνος για την Ορθή Ιατρική Πρακτική: Τιμωρείται ο σωστός γιατρός;

Η διεθνής επιστημονική εμπειρία είναι ξεκάθαρη: η καταγραφή της εμπειρίας των ασθενών συνιστά χρήσιμη παράμετρο, σε καμία περίπτωση όμως οι υποκειμενικές βαθμολογίες δεν αντικαθιστούν τους αντικειμενικούς δείκτες κλινικής ποιότητας, οι οποίοι οφείλουν να μετρώνται με εσωτερικούς μηχανισμούς του συστήματος. Το πλέον κρίσιμο ερώτημα που θέτει η Ένωση είναι το πώς προστατεύεται η ορθή ιατρική πρακτική: Ο γιατρός οφείλει να αρνείται μη ενδεδειγμένα αντιβιοτικά, περιττές εξετάσεις και ακατάλληλες θεραπείες, ακόμη και όταν δυσαρεστεί τον ασθενή. Πώς θα διακρίνεται εκείνος που δυσαρέστησε επειδή άσκησε κακή ιατρική από εκείνον που δυσαρέστησε επειδή εφάρμοσε αυστηρά τα επιστημονικά πρωτόκολλα; Η ΕΕΠΕ απαιτεί σαφείς δικλείδες προστασίας της τεκμηριωμένης ιατρικής. Ενδεχόμενη σύνδεση της βαθμολογίας με απολαβές, συμβάσεις ή κυρώσεις, χωρίς τέτοιες εγγυήσεις, κινδυνεύει να επιβραβεύει την ικανοποίηση απαιτήσεων αντί της ορθής φροντίδας. Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή, η Ένωση απαιτεί επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια, εγγυήσεις αξιοπιστίας και πλήρη διαφάνεια για τη χρήση των αποτελεσμάτων και τις συνέπειές τους. Το Υπουργείο οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένες απαντήσεις πριν ζητήσει από τους ασθενείς να βαθμολογήσουν τους γιατρούς. Παράλληλα, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας απαιτεί αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας: ευελιξία στη διάρκεια των επισκέψεων, βιώσιμες αποζημιώσεις για την απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού και ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτές οι παρεμβάσεις αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της καθημερινής φροντίδας και πρέπει να συνοδεύουν κάθε προσπάθεια αξιολόγησης.

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