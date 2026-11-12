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12.11.2026 16:42

Η Ισπανία εγκρίνει διάταγμα για τη στέγαση που πυροδότησε πρόωρες εκλογές – «Θα καταργηθεί όταν γίνουμε κυβέρνηση» λέει ο Φεϊχό

12.11.2026 16:42
ispania

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Οι Ισπανοί βουλευτές ενέκριναν την Πέμπτη ένα από τα δύο διατάγματα για τη στέγαση, η απόρριψη των οποίων από το κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα οδήγησε στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου, μια ημέρα μετά τη
γενική απεργία της Τετάρτης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το κόστος στέγασης.

Με διαφορά μίας ψήφου, το μόνιμο σώμα των 69 προσωρινών βουλευτών που παραμένουν στη θέση τους μετά τη διάλυση του κοινοβουλίου ενέκρινε το διάταγμα, το οποίο περιλαμβάνει ανώτατα όρια ενοικίων, προσωρινή απαγόρευση εξώσεων και περιορισμούς στις αγορές οικιστικών ακινήτων από εταιρείες.

Το σώμα απέρριψε, επίσης με μία ψήφο, ένα άλλο μέτρο, που ζητήθηκε από ενώσεις ενοικιαστών, το οποίο ζητούσε την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων ενοικίασης.

Τα μέτρα της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους στέγασης, τέθηκαν προσωρινά σε ισχύ όταν τα διατάγματα δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα του κράτους στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊχό, του οποίου το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα καταργήσει τα διατάγματα εάν γίνει πρωθυπουργός.

Η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι τα μέτρα μειώνουν μόνο την προσφορά κατοικιών και αυξάνουν τις τιμές.

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