O Τραμπ απομακρύνει τον Βανς από την εξωτερική πολιτική – «Καλύτερα να ασχοληθεί με τη διαφθορά των Δημοκρατικών»

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Με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάνει γνωστό πως επιθυμεί ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς να επικεντρώσει «την πλήρη και ολοκληρωτική του προσοχή» σε οποιοδήποτε έγκλημα και διαφθορά στις πόλεις των ΗΠΑ που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, λέγοντας ότι αυτή η προσπάθεια θα μπορούσε να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα από μια συμφωνία με το Ιράν.

«Ο προϋπολογισμός μας θα μπορούσε να ΙΣΟΡΡΟΠΗΘΕΙ γρήγορα με τη διόρθωση αυτής της μεγάλης κλίμακας εγκληματικής δραστηριότητας. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ είναι στο αίμα της ηγεσίας των Δημοκρατικών!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού. Έχουμε τα χρήματά τους, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και έχουμε το Στενό τους!».

Σημειώνεται πως ο Βανς είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως η δημόσια ομολογία του για τους λόγους που οδήγησαν στην οδυνηρή ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι «ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Ο Βανς πλασάρεται ο συνεχιστής του τραμπισμού, αλλά ταυτόχρονα ως ο πολιτικός που μπορεί να διορθώσει τα λάθη του Τραμπ και να επαναφέρει το κίνημα MAGA στις αρχικές του υποσχέσεις, έναντι του Ρούμπιο που επίσης έχει τις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Ενδεχομένως λοιπόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ να διάλεξε πλευρά και επιχειρεί να ψαλιδίσει τα φτερά του Αντιπροέδρου, περιορίζοντάς τον σε εσωτερικά ζητήματα.