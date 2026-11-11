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11.11.2026 18:03

Γενική απεργία στην Ισπανία για το κόστος στέγασης με τη συμμετοχή εκατομμυρίων (Photos/Videos)

11.11.2026 18:03
ispania apergia

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Εκατομμύρια Ισπανοί εργαζόμενοι έκλεισαν επιχειρήσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς σε διαμαρτυρία την Τετάρτη για το κόστος στέγασης, το οποίο η κυβέρνηση ελπίζει να αξιοποιήσει πριν από τις εθνικές εκλογές αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η απεργία — με το σύνθημα «Μισθοί. Στέγαση. Τιμές» — ήταν η πρώτη γενική απεργία στην Ισπανία εδώ και 14 χρόνια.

Τα συνδικάτα χαιρέτισαν την απεργία ως επιτυχία, ενώ οι ομάδες επιχειρηματιών της Ισπανίας δήλωσαν ότι δεν είχε αποδώσει καρπούς. Συμφώνησαν, ωστόσο, ότι η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν υψηλότερη στη βαριά βιομηχανία και τις μεταφορές, ενώ υστερούσε σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως το λιανικό εμπόριο και τα εστιατόρια.

Στη Βαρκελώνη, οι περισσότερες βιτρίνες καταστημάτων σε μια κεντρική εμπορική λεωφόρο ήταν κλειστές με σανίδες εν αναμονή επεισοδίων βίας αργότερα μέσα στην ημέρα. Το μετρό και τα δημόσια λεωφορεία σταμάτησαν να λειτουργούν. Η κυκλοφορία στους δρόμους ήταν αραιή. Ωστόσο, πολλά μικρότερα καταστήματα, όπως καφετέριες, άνοιξαν.

Ο Κάρλος Φερέρ, ένας 45χρονος εργαζόμενος στην εξυπηρέτηση πελατών που προσπαθούσε να επιστρέψει στο Αλικάντε με τρένο από τη Βαρκελώνη, είπε στο AP ότι μερικές φορές μόνο «ριζοσπαστικά μέτρα, όπως μια γενική απεργία» μπορούν να επιβάλουν μια αλλαγή πορείας.

«Οι αρχές πρέπει να αισθάνονται την πίεση των πολιτών, ώστε να μπορούν να κάνουν κάτι», είπε.

Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργαζόμενους να πραγματοποιήσουν πορείες στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη αργότερα την Τετάρτη, ενώ έχουν προγραμματιστεί επίσης διαμαρτυρίες σε περισσότερες από 50 πόλεις και κωμοπόλεις.

Διαδηλωτές διαδηλώνουν στη Μαδρίτη, αψηφώντας τη βροχή και το σπρέι πιπεριού

Στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, απεργοί πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους υπό καταρρακτώδη βροχή νωρίτερα μέσα στην ημέρα και απέκλεισαν την Γκραν Βία, την κύρια οδό της, μέχρι που η αστυνομία με εξάρτυση καταστολής των ταραχών τους έσπρωξε στα πεζοδρόμια.

Ο Μανουέλ Γκόμεζ, ένας 19χρονος φοιτητής στη Μαδρίτη, χαιρέτισε τις διαμαρτυρίες, οι οποίες, όπως είπε, σηματοδοτούν μια αλλαγή για τη χώρα.

«Στην Ισπανία, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι όταν δεν μας αρέσει κάτι, δεν βγαίνουμε ποτέ έξω να διαμαρτυρηθούμε», είπε.

Περίπου το 5% των πτήσεων για την Τετάρτη ακυρώθηκαν σε αεροδρόμια σε όλη την Ισπανία, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίων της χώρας, AENA.

«Η απεργία ξεπέρασε τις προσδοκίες των εργατικών συνδικάτων», δήλωσε ο Ουνάι Σόρντο, γενικός γραμματέας του CCOO, ενός από τα δύο συνδικάτα που χαρακτήρισαν την απεργία ως απεργία για ένα έθνος 22 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων εργαζομένων. «Ήταν μια επιτυχία όσον αφορά την προσέλευση».

Το CCOO και το UGT, το άλλο κύριο ισπανικό συνδικάτο, ανέφεραν σημαντικές στάσεις εργασίας σε στρατηγικούς τομείς της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης. Ανέφεραν ότι οι στάσεις εργασίας ανήλθαν στο 90% στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των λιμένων, στο 85% στη βιομηχανία κρέατος, στο 82% στη συλλογή απορριμμάτων και στο 75% στον τομέα της ενέργειας.

Πολλά σχολεία και πανεπιστήμια έκλεισαν.

Η Ένωση Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων Εργαζομένων της Ισπανίας δήλωσε ότι το 40% των αυτοαπασχολούμενων μελών της συμμετείχαν στην απεργία.

Αλλά ο Μιγκέλ Άνχελ Γκαρσία, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης, η οποία διοικείται από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας ή PP, χαρακτήρισε την απεργία «πλήρη και αυθεντική αποτυχία», λέγοντας ότι συμμετείχε μόνο το 9% των εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην περιοχή.

Μικρά επεισόδια αναφέρθηκαν τις πρώτες ώρες της απεργίας. Ελαστικά πυρπολήθηκαν σε οδοφράγματα στη Βαρκελώνη, ενώ συμπλοκές με την αστυνομία αναφέρθηκαν από συνδικάτα κοντά στην κύρια αγορά χονδρικής στα περίχωρα της Μαδρίτης. Η αστυνομία χρησιμοποίησε επίσης σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτών σε ορισμένα σημεία.

Στη Βαρκελώνη, διαδηλωτές που φορούσαν μάσκες διέκοψαν τη ζωντανή μετάδοση μιας πρωινής εκπομπής σε ένα από τα κανάλια του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Κράτησαν μια μεγάλη πινακίδα υπέρ της απεργίας προτού το σήμα κοπεί στιγμιαία.

Εργαζόμενοι και ακτιβιστές ζητούν περισσότερη κυβερνητική δράση για τη στέγαση

Το μέσο ενοίκιο στην Ισπανία έχει σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, μειώνοντας τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και αναστατώνοντας τους ψηφοφόρους.

Η οργή έφτασε στο αποκορύφωμά της μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα. Ο επακόλουθος θάνατος της Maricarmen, όπως έγινε γνωστή η γυναίκα, την καθιέρωσε ως σύμβολο των Ισπανών που δεν μπορούν να ονειρευτούν να αποκτήσουν σπίτι.

Ακτιβιστές στέγασης χρησιμοποίησαν την αναταραχή για την έξωση της Maricarmen για να ζητήσουν απεργία και σύντομα κέρδισαν την υποστήριξη των συνδικάτων.

«Η αναταραχή που ξεκίνησε πριν από 40 ημέρες με την έξωση της Maricarmen δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται και τώρα έχει κατακλύσει τους δρόμους των πόλεών μας», δήλωσε στη Μαδρίτη η Alicia del Río, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών.

Οι ακτιβιστές για την αγορά κατοικίας ζητούν την καταστολή της κερδοσκοπίας στον τομέα των ακινήτων και τις αυτόματες ανανεώσεις των μισθώσεων ως τρόπο προστασίας των ενοικιαστών. Τα συνδικάτα απαιτούν μεγαλύτερη κυβερνητική παρέμβαση στην αγορά κατοικίας και μια νέα συμφωνία για τον κατώτατο μισθό.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 18:33
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