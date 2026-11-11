Μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών απέδρασε από το μπαλκόνι 5ου ορόφου λίγο πριν την έκδοσή του στην Ιταλία – Βρισκόταν σε κατ’οίκον περιορισμό (Video)

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Ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, 74 ετών, δραπέτευσε από το διαμέρισμα στο Σαν Τέλμο όπου εκτελούσε κατ’ οίκον περιορισμό ενώ περίμενε την έκδοσή του στην Ιταλία.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, κατέβηκε από το μπαλκόνι με ζώνη ασφαλείας και αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι χρησιμοποιώντας μια αυτοσχέδια συσκευή που προσομοίωνε τη θερμοκρασία του σώματός του για να αποφύγει την ειδοποίηση των Αρχών. Η αστυνομία βρήκε το διαμέρισμα άδειο αφού το σύστημα παρακολούθησης εντόπισε ότι δεν καταγραφόταν καμία κίνηση.

Ο Μπερτουλάτσι καταδικάστηκε στην Ιταλία σε 27 χρόνια φυλάκισης για την απαγωγή του βιομηχάνου Πιέτρο Κόστα και την ένταξή του στις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Το Ομοσπονδιακό Εφετείο Κακουργημάτων τον είχε καταδικάσει σε κατ’ οίκον φυλάκιση λόγω της ηλικίας και των ισχυριζόμενων συνθηκών υγείας του, και το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τον Ιούλιο του 2025 την τελευταία προσφυγή κατά της έκδοσής του.

LA INSÓLITA FUGA DEL TERRORISTA ITALIANO DE 74 AÑOS EN SAN TELMO Leonardo Bertulazzi, condenado en su país como miembro de las Brigate Rosse, saltó de su departamento en un quinto piso de la calle Defensa y usó carne de cerdo para envolver su tobillera. El Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para encontrarlo. 🔗https://t.co/enk2PcIYyU — infobae (@infobae) November 11, 2026

Μέλος της φάλαγγας των Ερυθρών Ταξιαρχιών στη Γένοβα, συμμετείχε στην απαγωγή του βιομηχάνου Πιέτρο Κόστα το 1977. Μέρος των λύτρων διατέθηκε για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς διαμερίσματος στη Βία Μονταλτσίνι στη Ρώμη, όπου, την επόμενη χρονιά, ο Άλντο Μόρο θα κρατούνταν αιχμάλωτος.

Έχοντας καταφύγει στη Νότια Αμερική το 1980, συνελήφθη στην Αργεντινή το 2002, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Μάλιστα, έλαβε καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα, το οποίο ανακλήθηκε μόλις το 2024. Συνελήφθη ξανά, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό και άσκησε έφεση κατά της έκδοσής του. Η έφεσή του απορρίφθηκε από τους Αργεντινούς δικαστές.

Caccia all’uomo in #Argentina: Leonardo Bertulazzi, ex brigatista rosso coinvolto anche nel caso Moro, è fuggito calandosi dal balcone di un’abitazione a Buenos Aires. Era agli arresti domiciliari in attesa di estradizione. Su di lui è stata messa una taglia. #Tg1 S. Battistini https://t.co/hG0aDnm3tt — Tg1 (@Tg1Rai) November 11, 2026

Ο δικηγόρος του, Ροντόλφο Γιανζόν, υποστήριξε ότι ο Μπερτουλάτσι βρισκόταν σε επισφαλή σωματική κατάσταση, έχοντας υποστεί τρία εγκεφαλικά επεισόδια και απαιτώντας περαιτέρω ιατρικές αξιολογήσεις. Αυτές οι περιστάσεις, σύμφωνα με την υπεράσπιση, θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τη μεταφορά του στην Ιταλία.

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