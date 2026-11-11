«Θα σας σκοτώσουμε όλους»: Πανευρωπαϊκός συναγερμός μετά τις απειλές σε σχολεία – 6.300 emails σε Ιταλία, 800 σε Ηνωμένο Βασίλειο

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αστυνομικές και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μετά το πρωτοφανές κύμα μαζικών απειλητικών email για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε σχολεία. Η μεγαλύτερη κινητοποίηση καταγράφεται στην Ιταλία, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, περίπου 6.300 δημόσια σχολεία, από τα συνολικά 7.476, έλαβαν τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σχεδόν 800 σχολικές μονάδες στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία να γίνονται αποδέκτες απειλητικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι αναφορές προκάλεσαν ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ενώ οι αστυνομικές υπηρεσίες προχώρησαν σε αξιολόγηση των απειλών και ελέγχους.

Το εύρος των περιστατικών έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο να πρόκειται για συντονισμένη ενέργεια με στόχο την πρόκληση πανικού και την αποσταθεροποίηση της καθημερινότητας, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ότι υπάρχει κοινή προέλευση ή ενιαίο σχέδιο πίσω από τις αποστολές.

🔵 "Siamo venuti per annientarvi", si legge nella mail inviata a centinaia di scuole italiane interessate questa mattina dagli allarmi bomba. In corso evacuazioni e bonifiche in tutti gli istituti. Nel video alcuni studenti di Brescia pic.twitter.com/mRU7MGN1CC — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2026

Ιταλία: Απειλητικά email σε 6.300 δημόσια σχολεία

Τα νεότερα στοιχεία για την έκταση του φαινομένου έδωσε στη δημοσιότητα ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι περίπου 6.300 από τα 7.476 δημόσια σχολεία της χώρας έλαβαν τα απειλητικά μηνύματα. Πρόκειται για ποσοστό που αγγίζει το 84% των δημόσιων σχολικών μονάδων.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, έπειτα από την εμφάνιση των πρώτων αναφορών έδωσε εντολή στις υπηρεσίες πληροφορικής του υπουργείου να πραγματοποιήσουν αναλυτική καταγραφή, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια το μέγεθος του περιστατικού.

🚨 🚨🚨 At least 300 schools evacuated across Italy following bomb threats



Schools across the country received emails threatening explosions, forcing hundreds of schools to evacuate. Authorities warn that the number of affected schools could rise.



Italian Education Minister… pic.twitter.com/HOCzFExyeM — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026

Στην καταγραφή δεν περιλαμβάνονται τα ιδιωτικά σχολεία, ούτε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (CPIA).

Η μαζική αποστολή των email προκάλεσε εκτεταμένη κινητοποίηση, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι σχολικές δραστηριότητες διακόπηκαν προσωρινά, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ειδικές μονάδες της αστυνομίας και πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οποιοδήποτε στοιχείο που να επιβεβαιώνει τις απειλές.

Περιστατικά και κινητοποιήσεις αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Μόντενα, το Αρέτσο και το Σαν Ρέμο.

Τι υποστήριζε το απειλητικό μήνυμα του «Μιχαήλ Αντρόποφ»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το περιεχόμενο των μηνυμάτων, καθώς σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ένας αποστολέας με το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ», ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται ως επικεφαλής ενός σχεδίου με την ονομασία «Red Owl» (Κόκκινη Κουκουβάγια).

Sickening emails sent to primary schools in my hometown Enniskillen today, second time in a month



"This is Mikhail Andropov, leader of the "Red Owl" project. We've come to destroy you. We're going to carry out genocide against your people."https://t.co/Zz6dMO1AwJ pic.twitter.com/IgG9Z59zLp November 11, 2026

Στο κείμενο περιλαμβάνονται ακραίες απειλές για μαζικές δολοφονίες, τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών και επιθέσεις με μαχαίρια. Ο συντάκτης απευθύνεται στις σχολικές κοινότητες με ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα, ισχυριζόμενος ότι έχει προετοιμάσει επιθέσεις και ότι επιδιώκει να προκαλέσει μαζικές απώλειες.

Σε ένα από τα αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν αναφέρεται:

«Είμαι ο Μιχαήλ Αντρόποφ, επικεφαλής του σχεδίου “Red Owl”. Ήρθαμε για να σας καταστρέψουμε. Θα διαπράξουμε γενοκτονία εναντίον του λαού σας».

«Προετοιμαζόμουν εδώ και πολύ καιρό γι’ αυτό, για να σκοτώσω τον καθένα από εσάς. Μόλις τώρα άφησα έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με τηλεχειριζόμενο πυροκροτητή μέσα σε μια πλαστική σακούλα στο κτίριό σας», γράφει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο άγνωστος αποστολέας ισχυρίζεται ότι έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε πλαστική σακούλα, στο εσωτερικό σχολικού κτιρίου, ενώ κάνει λόγο για δυνατότητα ενεργοποίησής του από απόσταση.

Το μήνυμα περιλαμβάνει ακόμη απειλές για επιθέσεις εναντίον όσων ενδεχομένως επιβιώσουν από μια έκρηξη, καθώς και ισχυρισμούς για τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο του πρωθυπουργού.

Allarme bomba in decine di scuole italiane: l'allarme è scattato da una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale sono stati evacuati, in corso le bonifiche delle forze dell'ordine #ANSA https://t.co/6NuMSK9lEy — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 11, 2026

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η αυθεντικότητα των συγκεκριμένων εικόνων και του περιεχομένου των μηνυμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Επίσης, δεν έχει εξακριβωθεί εάν ο «Μιχαήλ Αντρόποφ» είναι υπαρκτό πρόσωπο ή εάν οι ονομασίες «Red Owl» και άλλες οργανώσεις που εμφανίζονται στις αναφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές ομάδες.

Μελόνι: Δεν υπάρχουν ενδείξεις συγκεκριμένου κινδύνου

Καθησυχαστική ήταν η τοποθέτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία διαβεβαίωσε ότι οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν έχουν αναδείξει στοιχεία που να υποδεικνύουν την ύπαρξη πραγματικής απειλής για τις σχολικές κοινότητες.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις πολυάριθμες αναφορές για απειλές κατά σχολείων, ενώ η αστυνομία και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Όπως επισήμανε, από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να υποδηλώνουν συγκεκριμένο κίνδυνο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα περιστατικά φαίνεται να εντάσσονται σε μια προσπάθεια πρόκλησης αναστάτωσης και ανησυχίας στην κοινωνία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα προεδρεύσει σε κυβερνητική σύσκεψη, με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο απειλητικό μήνυμα περιλαμβανόταν και αναφορά σε πιθανή επίθεση κατά της ίδιας, με τον αποστολέα να ισχυρίζεται ότι είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στον κινητήρα του αυτοκινήτου της.

Συναγερμός και σε Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία

Το κύμα των απειλών δεν περιορίστηκε στην Ιταλία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερα από 770 σχολεία στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία έλαβαν παρόμοια ηλεκτρονικά μηνύματα.

A Itália enfrenta nesta quarta-feira, 11 de novembro, uma nova onda de ameaças de atentados a bomba contra escolas. Às 9h50, um e-mail ameaçador foi enviado simultaneamente a 94 instituições de ensino, provocando evacuações, suspensão de aulas e mobilização policial.



Em Roma,… pic.twitter.com/dnZy01gy66 — Karina Michelin (@karinamichelin) November 11, 2026

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, περίπου 470 σχολεία στη Σκωτία και περισσότερα από 300 στη Βόρεια Ιρλανδία έγιναν αποδέκτες των απειλών.

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό ως ψευδή απειλή, επισημαίνοντας ότι το μήνυμα προήλθε από χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι έρευνες για την προέλευσή του συνεχίζονται.

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Άντονι ΜακΝάλι, υπογράμμισε ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν κάθε σχετική αναφορά με τη δέουσα σοβαρότητα, αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που προκαλείται στις σχολικές κοινότητες.

Όπως ανέφερε, η εκτίμηση των υπηρεσιών είναι ότι ο κίνδυνος για το κοινό παραμένει χαμηλός, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αστυνομία της Σκωτίας, η οποία ανακοίνωσε ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα αξιολογήθηκαν ως ψευδείς απειλές. Μάλιστα, εκπρόσωπός της διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει λόγος να εκκενωθούν σχολεία ή να παραμείνουν οι μαθητές στο σπίτι αποκλειστικά εξαιτίας του περιεχομένου των email.

Υποψίες για οργανωμένη στρατηγική και υβριδικές απειλές στην Ευρώπη

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για την εξάπλωση των λεγόμενων υβριδικών απειλών, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί ανάλογες αναφορές που αφορούν διαφορετικούς στόχους, από δημόσιες υπηρεσίες και μέσα μεταφοράς μέχρι τράπεζες αίματος, σούπερ μάρκετ και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, αναφέρθηκε στη συχνότητα και τη γεωγραφική διασπορά των περιστατικών, εκφράζοντας την προσωπική του εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρχει ευρύτερος σχεδιασμός πίσω από τις ενέργειες.

«Η επανάληψη και η διαφοροποίηση των περιστατικών παραπέμπουν περισσότερο σε μια στρατηγική παρά σε έναν μεμονωμένο μυθομανή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί προσωπική εκτίμηση και όχι επίσημο συμπέρασμα των ερευνών. Όπως σημείωσε, στην παρούσα φάση είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές.

Οι αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν να εξετάζουν την προέλευση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενώ διερευνάται εάν οι αποστολές στην Ιταλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία συνδέονται μεταξύ τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ενιαίου συντονισμού ή κάποιας συγκεκριμένης οργάνωσης πίσω από τις απειλές. Το βασικό ζητούμενο για τις ευρωπαϊκές Αρχές είναι πλέον να εντοπίσουν τους αποστολείς, να εξακριβώσουν εάν υπάρχει κοινή προέλευση των μηνυμάτων και να αποτρέψουν την επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών που προκαλούν εκτεταμένη αναστάτωση σε σχολεία και δημόσιους χώρους.

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