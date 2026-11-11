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11.11.2026 15:43

Τουρκικά ΜΜΕ: H Άγκυρα εμποδίζει τετελεσμένα της Ελλάδας με τη «συγκατάθεσή» της στις έρευνες του Abeille Marengo – «Επιβεβαιώνει τα δικαιώματά της»

11.11.2026 15:43
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Η Τουρκία ομολογεί πως προέβη στην παροχή «συναίνεσης» στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, ώστε να αποτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων από την ελληνική πλευρά δίνοντας μια νέα διάσταση στο διπλωματικό θρίλερ, την ώρα που η Αθήνα επιμένει πως η σχετική τουρκική Νavtex είναι «άνευ σημασίας».

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ που επικαλούνται διπλωματικές πηγές, η Τουρκία έδωσε στη Γαλλία τη συγκατάθεση να διεξάγει βυθομετρήσεις στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector (GSI) μετά από διπλωματικές επαφές, καθώς η Ελλάδα αμφισβητεί το κατά πόσον απαιτείται η άδεια της Άγκυρας.

Η Άγκυρα απέστειλε διπλωματική διακοίνωση στη Γαλλία στις 10 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και μεταφέροντας επίσημα τη συγκατάθεσή της για τις προγραμματισμένες ερευνητικές δραστηριότητες, ανέφεραν οι πηγές.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι η διαδικασία επιβεβαίωσε τα δικαιώματα και τις πρακτικές της Τουρκίας όσον αφορά την υφαλοκρηπίδα της, τα όρια της οποίας η Άγκυρα έχει γνωστοποιήσει στα Ηνωμένα Έθνη.

Η διπλωματική εξέλιξη έρχεται μετά από μια διαμάχη σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο GSI, μια σχεδιαζόμενη υποθαλάσσια ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Η Άγκυρα λέει ότι απέτρεψε τετελεσμένα

Πηγές τόνισαν ότι η Άγκυρα είχε αποτρέψει αυτό που χαρακτήρισε ως νέα προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει τετελεσμένο γεγονός στην «αμφισβητούμενη θαλάσσια περιοχή».

Τόνισαν ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τη συγκατάθεση της Άγκυρας.

Σύμφωνα με τις πηγές, «η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή διοίκηση είχαν εκδώσει μη εξουσιοδοτημένες ειδοποιήσεις Navtex για τις προγραμματισμένες έρευνες, τις οποίες η Τουρκία στη συνέχεια ακύρωσε».

Η διπλωματική διαδικασία για την εξασφάλιση της συναίνεσης της Τουρκίας ξεκίνησε στη συνέχεια, πρόσθεσαν πηγές.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η απαιτούμενη διαδικασία συνέχισης για τις ερευνητικές δραστηριότητες δεν είχε ολοκληρωθεί.

Οι πηγές τόνισαν ότι η Τουρκία δεν αντιτίθεται σε περιφερειακά έργα ενεργειακής συνδεσιμότητας, αλλά υποστηρίζει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων μερών και να συμμορφώνονται με τις διεθνές δίκαιο.

Μετά από διπλωματικές επαφές μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού, η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex την Τρίτη, εγκρίνοντας ερευνητικές δραστηριότητες κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών εντός της «διεκδικούμενης υφαλοκρηπίδας της» έως τον Μάρτιο του 2027.

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