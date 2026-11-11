Εξηγήσεις Τσαβδαρίδη: «Η κόρη μου δεν έκανε ποτέ χρήση μοριοδότησης για να εισαχθεί σε πανεπιστήμιο» – Να τον στείλει σπίτι του ο πρωθυπουργός, ζητάει η ΕΛΑΣ

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Απαντήσεις σχετικά με τις καταγγελίες πως προσπάθησε να επιβάλει την κόρη του σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, που χρίστηκε τελικά πρωταθλήτρια, προκειμένου να λάβει η κόρη του μοριοδότηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις αναφορές αυτές.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο βουλευτής Ημαθίας ανέφερε αρχικά: «Παρακολουθώ και εγώ από χτες τα δημοσιεύματα και το πρώτο πράγμα που αισθάνομαι την ανάγκη να ρωτήσω είναι: τελικά για ποιο πράγμα κατηγορούμαι και ποιο είναι τελικά το αδίκημα που μου προσάπτουν;

Γιατί αν κατηγορούμαι ότι η κόρη μου ήταν αθλήτρια για να πάρει μια επιπλέον μοριοδότηση και να εγγραφεί σε κάποια σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσω ότι η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε οποιαδήποτε σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο».

«Η κόρη μου συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως κάθε παιδί της γενιάς της, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο πανεπιστήμιο της Λάρισας, χωρίς να κάνει χρήση μοριοδότησης», τόνισε.

«Επίσης, ο υφυπουργός επισημαίνει πως το παιδί του «ενώ γράφτηκε αρχικά στη σχολή Γεωπονίας, δεν φοίτησε ποτέ σε αυτή και σήμερα βρίσκεται και φοιτά σε πανεπιστήμιο της Κύπρου».

«Να καταστεί σαφές πως κανένα παιδί καμιάς ελληνικής οικογένειας δεν στερήθηκε θέση στο πανεπιστήμιο εξαιτίας της δικής της εισαγωγής, που η εισαγωγή αυτή έγινε, αποκλειστικά και μόνο με τις δικές της δυνάμεις και με τη δική της επίδοση», επισήμανε.

Ερωτηθείς εάν άσκησε πιέσεις να πάει το παιδί στη συγκεκριμένη ομάδα χάντμπολ, βγάζοντας άλλα παιδιά εκτός, ο υφυπουργός Ανάπτυξης απάντησε: «Προφανώς όχι» ενώ σημείωσε πως σχετικά με τα όσα γράφτηκαν πως υπήρξε εκ μέρος του παρέμβαση για οικονομική ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου «το διαψεύδω κατηγορηματικά και βρίσκομαι στη διάθεση της κάθε αρμόδιας αρχής να δώσω οποιαδήποτε εξήγηση».

Ο κ. Τσαβδαρίδης συνέχισε λέγοντας πως: «Έχω πλήρη επίγνωση της θέσης μου και καταλαβαίνω ότι ως δημόσιο πρόσωπο υπόκειμαι σε αυστηρή κριτική και σε έλεγχο.

Κι αυτό είναι θεμιτό. Από την άλλη όμως μεριά, θα πρέπει να πω ότι εξίσου σεβαστό είναι να προστατεύεται η προσωπικότητα και η ιδιωτικότητα των παιδιών μας. Και τα παιδιά να μη γίνονται παράπλευρες απώλειες μιας δημόσιας αντιπαράθεσης».

Επίσης διευκρίνισε πως η κόρη του «αγωνίστηκε με τη συγκεκριμένη ομάδα αλλά όχι σε όλους τους αγώνες προφανώς γιατί ήταν επιλογή του προπονητή πότε θα αγωνίζεται και πότε όχι.

Αγωνίστηκε κανονικά, ήταν νόμιμα αθλήτρια, με δελτίο που εκδόθηκε από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης και συμμετείχε κανονικά στους αγώνες και γι’ αυτόν τον λόγο γράφτηκε και στα φύλλα αγώνων.

Εγώ δεν είχα καμία επαφή με την ομάδα, δεν έχω μιλήσει με τον προπονητή. Δεν υπήρχε καμία παρέμβαση για οικονομική ενίσχυση και καμία μοριοδότηση».

«Επιφυλάσσομαι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μου να στραφώ εναντίον οποιουδήποτε συκοφαντικού ή ψευδούς δημοσιεύματος ή αναπαραγωγής τέτοιων ανακριβειών», κατέληξε ο υφυπουργός.

Τι καταγγέλλεται για την κόρη του υφυπουργού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η 17χρονη κόρη του υφυπουργού εμφανίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε αγώνα ομάδας χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας και το όνομά της καταχωρίστηκε στο φύλλο αγώνα, παρότι, όπως υποστηρίζουν γονείς αθλητριών και ο προπονητής, δεν είχε συμμετάσχει προηγουμένως σε προπονήσεις ούτε είχε αγωνιστεί.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι η εγγραφή της έγινε προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα αγωνιστικά δικαιολογητικά για την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η παρουσία της στο φύλλο αγώνα φέρεται να εξασφάλισε την απαιτούμενη τυπική συμμετοχή, καθώς για τη μοριοδότηση αρκούσε η καταχώριση στο 50% συν έναν αγώνα της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, ο οποίος υποστηρίζει ότι η κοπέλα δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπιασε μπάλα στα χέρια της και δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι του ζητήθηκε να συμπεριλάβει την κόρη του υφυπουργού στην αποστολή, καθώς η παρουσία της θα μπορούσε να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια για τον σύλλογο.

Ο πρόεδρος του σωματείου, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι η νεαρή δεν αγωνιζόταν, μεταθέτοντας την ευθύνη στον προπονητή.

ΕΛΑΣ: «Να τον στείλει σπίτι του ο πρωθυπουργός»

«Αν κάτι δείχνει το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη είναι ότι με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης και σε κάθε σημείο της ελληνικής κοινωνίας».

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με τον υφυπουργό Ανάπτυξης.

«Αφού ακόμα και τα παιδιά μας διακρίνονται σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που προσπαθούν με τον κόπο και το σπαθί τους να μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, και σε παιδιά της γαλάζιας ελίτ, που η πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση «διευκολύνεται» με κάθε είδους παράνομα μέσα.

Η προσπάθεια να κερδίσει μόρια η κόρη του υφυπουργού, με δική του παρέμβαση, εμφανιζόμενη ως παίκτρια του χάντμπολ χωρίς να έχει σύμφωνα με τις μαρτυρίες «πιάσει τη μπάλα», είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα.

Ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να στείλει στο σπίτι του αλλά και στον εισαγγελέα» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

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