Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο: Δύο συλλήψεις στο Κερατσίνι, κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη ατόμων οι αρχές

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Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Κερατσίνι Αττικής για την υπόθεση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11) στο κέντρο της Ναυπάκτου, με λεία κοσμήματα και αντικείμενα αξίας περίπου 60.000 ευρώ.

Πρόκειται για δύο άτομα Ρομά, τα οποία φέρονται να είχαν αναλάβει τη διοχέτευση των κλοπιμαίων στην αγορά.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή και άλλων προσώπων, ενώ βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Από το βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι τρία άτομα συμμετείχαν στην ίδια τη διάρρηξη.

Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι το κύκλωμα ενδέχεται να είχε ευρύτερη δράση, με διακριτούς ρόλους τόσο στην αφαίρεση των κοσμημάτων όσο και στη διαχείριση και διάθεση των κλοπιμαίων.

Το χρονικό της διάρρηξης

Ήταν περίπου 03:55 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν τρεις κουκουλοφόροι έφτασαν με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από κοσμηματοπωλείο στη λεωφόρο Αθηνών, στο κέντρο της Ναυπάκτου.

Οι δράστες φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, μάσκες full face και γάντια, έχοντας μαζί τους τα εργαλεία που χρειάζονταν για να παραβιάσουν το κατάστημα.

Αρχικά, χρησιμοποίησαν ειδικό κόφτη για να κόψουν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Στη συνέχεια, με τη χρήση πυροσβεστήρα παραβίασαν την κλειδαριά και κατάφεραν να εισβάλουν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, άρχισαν να αδειάζουν τις προθήκες, αφαιρώντας κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, τα οποία τοποθετούσαν σε μαύρες σακούλες. Η δράση τους ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου τρία λεπτά, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συναγερμός του καταστήματος δεν ενεργοποιήθηκε.

Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται σε περίπου 60.000 ευρώ, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο οριστικός απολογισμός των κλοπιμαίων.

Έκαψαν το αυτοκίνητο διαφυγής στο Αντίρριο

Αμέσως μετά τη διάρρηξη, οι τρεις δράστες επιβιβάστηκαν στο λευκό αυτοκίνητο με το οποίο είχαν φτάσει στο σημείο και εγκατέλειψαν τη Ναύπακτο, κατευθυνόμενοι προς το Αντίρριο.

Το όχημα, το οποίο είχε κλαπεί από την Πάτρα, εντοπίστηκε στη συνέχεια καμένο σε χωράφι, κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες φέρονται να του έβαλαν φωτιά προκειμένου να εξαφανίσουν ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Στη συνέχεια, φέρονται να επιβιβάστηκαν σε δεύτερο όχημα που τους περίμενε στην περιοχή και να συνέχισαν τη διαφυγή τους προς την Αττική.

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