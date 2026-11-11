Η METLEN συμφώνησε με τη Nala για πώληση τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων 119 MW στη Βρετανία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συμβάσεις για την πώληση τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε η METLEN με τη Nala Renewables, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Η συνολική ισχύς των έργων προσεγγίζει τα 119 MW και η παράδοσή τους προβλέπεται να γίνει σταδιακά, στη διάρκεια του 2027 και του 2028. Η συμφωνία αφορά έργα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης. Το τίμημα της συναλλαγής και οι επιμέρους οικονομικοί όροι δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Τα τέσσερα πάρκα βρίσκονται στις κομητείες Νόρφολκ, Σόμερσετ και Ανατολικό Σάσεξ. Μέρος του χαρτοφυλακίου βρίσκεται σε στάδιο ετοιμότητας για κατασκευή, ενώ σε άλλα έργα οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει. Η ονομαστική ισχύς των 119 MW αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων όταν αυτές ολοκληρωθούν. Η METLEN εκτιμά ότι τότε η ετήσια παραγωγή τους θα αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερων από 50.000 νοικοκυριών, χρησιμοποιώντας την οικιακή κατανάλωση ως μέτρο σύγκρισης για την κλίμακα του χαρτοφυλακίου.

Για τη METLEN, η υπογραφή των συμβάσεων εντάσσεται στην πολιτική ανάπτυξης και μεταβίβασης ενεργειακών έργων. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, ο όμιλος αναλαμβάνει να προωθήσει τις επενδύσεις από τα πρώτα στάδια ωρίμανσης έως την κατασκευή ή την παράδοση και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, συμφωνεί την πώλησή τους σε επενδυτές που επιδιώκουν να τα εντάξουν στο δικό τους χαρτοφυλάκιο. Η πρακτική αυτή επιτρέπει την ανακύκλωση κεφαλαίων από έργα που έχουν ήδη αναπτυχθεί, ώστε να χρηματοδοτηθούν επόμενες επενδύσεις. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στην υπογραφή και στις παραδόσεις έχει σημασία για την παρακολούθηση της προόδου της συμφωνίας.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερο από μία δεκαετία, τόσο με έργα που αναπτύσσει για δικό του λογαριασμό όσο και με συμβάσεις για τρίτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, έχει ολοκληρώσει στη χώρα περισσότερα από 70 έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, ενώ πάνω από 20 ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα μεγέθη αφορούν διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακών έργων και δίνουν την ευρύτερη εικόνα της παρουσίας του ομίλου πέρα από τα τέσσερα φωτοβολταϊκά της συναλλαγής.

Για τη Nala Renewables, η συμφωνία προσθέτει ένα σύνολο έργων μεγάλης κλίμακας σε τρεις περιοχές της Αγγλίας. Οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν τη συναλλαγή ως βάση για μακροπρόθεσμη συνεργασία. Το αντικείμενο των συμβάσεων που ανακοινώθηκαν αφορά συγκεκριμένα τα τέσσερα πάρκα. Η κατανομή τους σε περισσότερες από μία τοποθεσίες και η διαφορετική φάση υλοποίησης κάθε έργου εξηγούν γιατί η παράδοση του χαρτοφυλακίου έχει σχεδιαστεί σε διαδοχικά στάδια και εκτείνεται σε δύο ημερολογιακά έτη.

Το επόμενο ορόσημο αφορά την πρόοδο των εργασιών στα υπό κατασκευή πάρκα και την έναρξη κατασκευής στα υπόλοιπα. Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις παραδόσεις, η πραγματική συμβολή τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα εξαρτηθεί από το πότε θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία κάθε μονάδα. Η ανακοίνωση προσδιορίζει το συνολικό μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα του χαρτοφυλακίου. Η έλλειψη δημοσιοποιημένου τιμήματος περιορίζει, προς το παρόν, τη δυνατότητα αποτίμησης της οικονομικής επίδρασης της συμφωνίας στα μεγέθη της METLEN.

Διαβάστε επίσης:

Theon: Ανεβάζει τον στόχο ανάπτυξης πάνω από 20% με έσοδα 382,8 εκατ. στο εννεάμηνο

Η Ελλάδα συμμετέχει με 120 εκατ. στο ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

Eurobank: Προβλέπει χρηματοδοτήσεις άνω των 2 δισ. ευρώ σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έως το 2028