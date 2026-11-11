Ντάστιν Χόφμαν για τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης – «Έκανα κάποιες γυναίκες να νιώσουν άβολα»

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Στις καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά που δημοσιοποιήθηκαν σε βάρος του την περίοδο του #MeToo αναφέρεται ο Ντάστιν Χόφμαν στα απομνημονεύματά του, «Look At Me», που κυκλοφόρησαν την Τρίτη.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο 89χρονος ηθοποιός αναγνωρίζει ότι, πριν από σαράντα χρόνια, έκανε ορισμένες γυναίκες να… «αισθανθούν άβολα». Τόνισε δε, ότι η δυσφορία αποτελεί υποκειμενική συναισθηματική κατάσταση και ότι ένα σχόλιο που κάποιος θεωρεί προσβλητικό μπορεί να εκληφθεί διαφορετικά από έναν άλλον…

Επιπλέον, στο βιβλίο, περιγράφει το χιούμορ του ως αθυρόστομο, ενώ δηλώνει ότι του αρέσουν τα σεξουαλικά αστεία, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι αυτό διαφέρει από το να πιέζει κάποιος έναν άνθρωπο να κάνει κάτι που δεν επιθυμεί.

Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι άργησε να καταλάβει πως το φλερτ ή τα αστεία του μπορούσαν να θεωρηθούν ανάρμοστα από ανθρώπους που δεν τον γνώριζαν.

Η καταγγελία της Άννα Γκράχαμ-Χάντερ

Η Daily Mail αναφέρεται σε καταγγελίες έξι γυναικών, οι οποίες περιλάμβαναν ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση και επίδειξη γεννητικών οργάνων σε ανήλικη.

Συγκεκριμένα, το 2017, η Άννα Γκράχαμ-Χάντερ είχε καταγγείλει ότι ο Χόφμαν την παρενόχλησε σεξουαλικά στα γυρίσματα της τηλεοπτικής μεταφοράς του «Θανάτου του εμποράκου», το 1985, όταν η ίδια ήταν 17 ετών και εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής, καταγγέλλοντας σεξουαλικά σχόλια και ανεπιθύμητο άγγιγμα.

Απαντώντας τότε, ο ηθοποιός είχε δηλώσει ότι αισθανόταν άσχημα στην ιδέα πως οποιαδήποτε πράξη του μπορεί να την είχε φέρει σε δύσκολη θέση και είχε ζητήσει συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν αντιπροσώπευε τον χαρακτήρα του.

Οι ισχυρισμοί της Γουέντι Ρις Γκατσιούνις

Η σεναριογράφος και θεατρική συγγραφέας Γουέντι Ρις Γκατσιούνις είχε, επίσης, καταγγείλει ότι ο Χόφμαν τής έκανε σεξουαλική πρόταση σε επαγγελματική συνάντηση, το 1991, όταν οι δυο τους συζητούσαν την κινηματογραφική μεταφορά του έργου της «A Darker Purpose».

Σύμφωνα με την αφήγησή της στο Variety, ο ηθοποιός επέμενε να τον συνοδεύσει σε κοντινό ξενοδοχείο, ενώ εκείνη προσπαθούσε να επαναφέρει τη συζήτηση στο έργο. Η ίδια υποστήριξε ότι εκείνος αποσύρθηκε αργότερα από το πρότζεκτ εξαιτίας της άρνησής της.

Ο σεναριογράφος Μάρεϊ Σίσγκαλ, τον οποίο η Γκατσιούνις ανέφερε ως παρόντα στις συναντήσεις, είχε απαντήσει το 2017 ότι «δεν τις θυμόταν».

Στα απομνημονεύματά του, ο Χόφμαν γράφει ότι αρχικά αντιμετώπισε θετικά τη δημόσια συζήτηση για την κακοποιητική συμπεριφορά στο Χόλιγουντ, ενώ όπως αναφέρει, δεν περίμενε ότι θα διατυπώνονταν καταγγελίες και εναντίον του.

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