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10.11.2026 16:25

Δημήτρης Πιατάς: «Δεν θεωρώ σπουδαίο ότι έπαιξα αφού έχασα τη γυναίκα μου – Το έχουν κάνει και άλλοι ηθοποιοί»

10.11.2026 16:25
piatas
NDP
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς συμμετείχε κανονικά στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας» λίγες ώρες μετά τον θάνατο της συζύγου του.
  • Ο ίδιος δήλωσε ότι παρά τη ψυχοφθόρα διαδικασία, επιλέγει να δίνει προτεραιότητα στο θέατρο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθούν οι περισσότεροι ηθοποιοί.
  • Ο καλλιτέχνης τόνισε ότι το θέατρο αποτελεί κομμάτι του πολιτισμού και της ζωής, ενώ απέρριψε την ιδέα ότι η παρουσία του στη σκηνή αποτελεί μορφή ψυχοθεραπείας.

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Συγκίνησε θεατές και συναδέλφους του ο Δημήτρης Πιατάς με την απόφασή του να παίξει κανονικά στην παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί λίγες ώρες μετά τον θάνατο της συζύγου του και αιτιολογώντας τη στάση του εξήγησε ότι παρά το γεγονός ότι είναι μία πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία, για τον ίδιο το θέατρο προηγείται, ενώ τόνισε ότι αυτό είναι κάτι που το κάνουν όλοι οι ηθοποιοί.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στο Star όταν οι δημοσιογράφοι τον συλλυπήθηκαν για την απώλειά του, δήλωσε αρχικά: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με άλλη ιδιότητα εδώ. Ο πόνος ανήκει σε μένα και εδώ ήρθαμε για να τιμήσουμε το θέατρο. Και το θέατρο νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της αλήθειας μας και της ζωής μας. Και είναι το βαρύ πυροβολικό μας ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Και η χώρα μας έχει ανάγκη να δώσει μια ζωντανή παρουσία πολιτισμού και αισθητικής. Και το θέατρο είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Και σας μιλάω ως εργάτης του θεάτρου, γιατί υπάρχει μια γενιά νέων παιδιών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν κιόλας που δίνουν ένα ζωντανό παρόν».

Σχολιάζοντας το γεγονός πως επέλεξε να μην αναβάλει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις παρά τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ο Δημήτρης Πιατάς τόνισε πως είναι κάτι που οι περισσότεροι ηθοποιοί πράττουν σε αυτές τις περιπτώσεις: «Θέλω να σας πληροφορήσω, αν δεν το ξέρετε, ότι όλοι οι ηθοποιοί, από καταβολής της υποκριτικής τέχνης, είναι πάντοτε παρόντες. Είναι απόντες μόνο όταν είναι απόντες από τη ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ ψυχοφθόρο, αλλά το θέατρο προηγείται πάντα, για όλα. Ξέρετε κάτι; Το θέατρο είναι αιωνιότητα και ζωή. Πιστέψτε με».

Oταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε εάν το θέατρο αποτελεί για εκείνον ψυχοθεραπεία, εξήγησε τέλος: «Δεν απαντάω για πράγματα που είναι πολύ προσωπικά, τα οποία τα κράτησα. Δεν αντιμετωπίζω το θέατρο ιατρικά, με ιατρικούς όρους, αλλά με πολιτιστικούς όρους. Άρα, λυπάμαι, δεν αισθάνομαι ότι είμαι άρρωστος. Το αντίθετο, είμαι απόλυτα υγιής για να μπορώ να προσφέρω στο θέατρο».

Ο Δημήτρης Πιατάς παίζει στην παράσταση «Μάρτυρας Κατηγορίας».

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