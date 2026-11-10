Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης – Η νέα ανάρτηση και το επόμενο μουσικό βήμα της τραγουδίστριας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο στούντιο ηχογράφησης επέστρεψε η Άννα Βίσση, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται, μάλιστα, το σχετικό στιγμιότυπο με τους θαυμαστές της.

Μέσα από μια φωτογραφία της στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, η απόλυτη ελληνίδα σταρ γνωστοποίησε στην ουσία ότι έχει επιστρέψει μουσικά, ετοιμάζοντας τη νέα της δουλειά.

Στην εν λόγω φωτογραφία τη βλέπουμε να να στέκεται μπροστά στο μικρόφωνο, φορώντας ακουστικά. «After hours…», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ στην εικόνα είχε προσθέσει την ένδειξη «REC».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Άννα Βίσση είχε κάνει μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ της με φωτογραφίες από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τους συνεργάτες της.

«Η μπάντα μου κι εγώ. Μας δένουν πολλά και νοιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά», σημείωσε, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Dj: «Γειά σου Argy, σε ευχαριστώ» έγραψε.

Σημειώνεται ότι εν μέσω της δημόσιας κόντρας της με τον επί χρόνια συνεργάτη της Νίκο Καρβέλα, οι θαυμαστές της ανυπομονούν για το επόμενο καλλιτεχνικό βήμα της τραγουδίστριας.

Διαβάστε επίσης:

Ντάστιν Χόφμαν: «Η ερωτική σχέση με παντρεμένη γυναίκα παραλίγο να μου στοιχίσει τη ζωή – Μπήκε μέσα ο άντρας της, πίστεψα ότι θα πεθάνω» (Video)

Γιάννης Πάριος: Συγκίνησε επί σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τι του είχε ζητήσει πριν φύγει από τη ζωή (Video)

Κορεάτης τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου και γίνεται viral! (Video)