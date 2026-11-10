Γιάννης Πάριος: Συγκίνησε επί σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τι του είχε ζητήσει πριν φύγει από τη ζωή (Video)

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Στον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Γιάννης Πάριος κατά τη χθεσινή του συναυλία, αποκαλύπτοντας ότι είχε γράψει ένα τραγούδι για τον εκλιπόντα τραγουδιστή κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον ίδιο.

«Πριν φύγει, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι. Εγώ το έγραψα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί», είπε αρχικά ο σπουδαίος ερμηνευτής και πρόσθεσε:

«Και μετά από λίγο καιρό, έβαλε έναν φίλο μας κοινό και του είπε “σε παρακαλώ, πες του Γιάννη να μου το στείλει ή να πάω εγώ να τον βρω”. Κι έτσι του έδωσα αυτό το τραγούδι. Μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη».

Το εν λόγω απόσπασμα σχολιάστηκε στην εκπομπή Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, με τον Τάσο Τεργιάκη να αποκαλύπτει με την ευκαιρία την ιστορία μιας κοπέλας που πωλούσε λουλούδια στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και την οποία ο τραγουδιστής είχε βοηθήσει οικονομικά.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, η συγκεκριμένη κοπέλα βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν είχε χρήματα για να αγοράσει τα απαραίτητα για το σχολείο του παιδιού της. Ο Γιώργος Μαζωνάκης τότε της έδωσε 500 ευρώ…

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