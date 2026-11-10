Γιώργος Ματαράγκας για το έμφραγμα που υπέστη: «Πιστεύω στον Θεό και με βοήθησε – Σε αυτή την ιστορία ήταν δίπλα μου συνέχεια» (Video)

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Στην περιπέτεια που είχε το περασμένο καλοκαίρι οπότε και υπέστη έμφραγμα, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ματαράγκας, επισημαίνοντας ότι όταν είδε τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, τρόμαξε και ο ίδιος με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, καθώς παρουσίαζαν την κατάσταση της υγείας του πολύ πιο σοβαρή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι όλα πήγαν καλά, υπογραμμίζοντας

«Ανησύχησε ο κόσμος πραγματικά και αλλά δόξα τω Θεώ πέρασε. Πήγαν όλα καλά. Κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε λίγο στη ζωή μας ότι πρέπει να χαλαρώνουμε. Αναγκαστικά αλλάζεις στάση ζωής. Δεν είμαστε ακόμα νέα παιδιά. Το έπαθα μετά τη γενική πρόβα. Μετά όταν διάβασα τα μηνύματα και όσα είχαν βγει, νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Τρελάθηκα δηλαδή. Λέω δεν είναι δυνατόν. Όλοι νόμιζαν ότι είχα πεθάνει. Δεν το πίστευα» είπε αρχικά.

Ακολούθως, εξομολογήθηκε πως η πίστη του στον Θεό αποδείχτηκε πολύ σημαντική για τον ίδιο εκείνη τη δύσκολη περίοδο.

«Πιστεύω στο Θεό και τώρα με βοήθησε, ειδικά τώρα που έπαθα αυτή την ιστορία. Σε αυτή την ιστορία ήταν δίπλα μου συνέχεια», εκμυστηρεύτηκε.

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στους τρεις γάμους που έκανε στη ζωή του αλλά και τον 22χρονο, σήμερα, γιο του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Ματαράγκας μίλησε για τους τρεις γάμους του. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως: «Έτυχε. Έτσι έρχεται η ζωή. Με τη Νένα ήταν ο πρώτος γάμος ερωτευτήκαμε στα γυρίσματα της Λάμψης. Είχα και ένα δεύτερο γάμο, ο οποίος και αυτός κάποια στιγμή δεν πήγαινε καλά και με τον τρίτο γάμο έκανα και το παιδί μου, τον Χάρη, που είναι η ζωή μου όλη. Είναι 22 ετών. Κάνει μάρκετινγκ και επικοινωνία. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλός. Το βασικότερο απ’ όλα είναι καταπληκτικό παιδί. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα και όλα τα άλλα έρχονται» είπε, μεταξύ άλλων.

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