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10.11.2026 09:37

Στον αστερισμό του ΣΚΑΪ η τηλεθέαση του Σαββατοκύριακου (7-8/11)

10.11.2026 09:37
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Μπαλίτσα (ανεξαρτήτως χρώματος) και «The Voice» ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ο ΣΚΑΪ ήταν κορυφαία επιλογή των τηλεθεατών στο γουίκεντ και με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Τα αθλητικά πάντως, σε γενικές γραμμές, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι προσελκύουν κόσμο στις τηλεσυχνότητες από τις οποίες μεταδίδονται. Και προφανώς »μαγνήτες» τηλεθέασης αποτελούν πρωτίστως ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις αλλά και οι άλλες στο παρκέ, οι μπασκετικές.

Ο ΣΚΑΪ με αγώνα μπάσκετ το Σάββατο και την Κυριακή επίσης, αλλά και με μετάδοση ποδοσφαιρικής αναμέτρησης στο κυριακάτικο μενού του, είδε τη δυναμική του να διαμορφώνεται στο 15,6% και στο 16,8% με βαρόμετρο βεβαίως στο «φιλέτο» τηλεθέασης  το μουσικού σόου «The Voice».

Στον αντίποδα η θετική μεταβολή στην ΕΡΤ2ΣΠΟΡ είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση της  ρόλο έπαιξε η τηλεθέαση από τη μετάδοση της θείας λειτουργίας και αργότερα το βράδυ, σε κάποιο βαθμό η «Αθλητική Κυριακή».

Εν τω μεταξύ η μετάδοση του 43ου Μαραθώνιου από την ΕΡΤ1, με βάση τη συγκριτική παρατήρηση των δεδομένων της Nielsen για τον σταθμό από τη μία μέρα στην επόμενη, μάλλον δεν έκανε τη διαφορά. Το μερίδιο του σταθμού από 3,5% το Σάββατο διαμορφώθηκε στο 3%την Κυριακή.

Ανάμικτες τάσεις διαμορφώθηκαν το Σαββατοκύριακο στον ανταγωνισμό με πιο χαρακτηριστική εκείνη του ΑΝΤ1. Το Mega επίσης κρατήθηκε στα διψήφια μερίδια αλλά με επίδοση κάτω του 12%, περιοχή στην οποία κινείται με συχνότητα τελευταίως.

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