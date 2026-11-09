Ξανά η σειρά «Μπλε ώρες» είχε την καλύτερη τηλεθέαση την Παρασκευή (6/11)

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Μια ακόμη πρωτιά τηλεθέασης πέτυχε με επεισόδιο της- την Παρασκευή- η καθημερινή δραματική σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ και με επίδοση που έκανε τη διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Σταθερή αξία το «Σόι σου» είτε σε πρώτη μετάδοση είτε σε επανάληψη, αλλά ο «Εκατομμυριούχος» πήρε φόρα και ήταν τρίτη επιλογή των τηλεθεατών με τη σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» στο νούμερο 4 του TOP 10, ταυτοχρόνως κορυφαίο πρόγραμμα του Mega.

Στην μέση της δεκάδας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας ήταν ο «Τροχός της τύχης», με την… αγιασμένη κωμωδία «Φόνοι στο καμπαναριό» του Alpha στο έκτο σκαλοπάτι, ακολουθούμενη από το ομόσταυλο «Deal».

Στην όγδοη βαθμίδα ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το οποίο φαίνεται ότι συγκέντρωσε περισσότερες προτιμήσεις από το αντίστοιχο του Mega που ήταν σε ταυτόχρονη μετάδοση.

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