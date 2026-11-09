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09.11.2026 18:13

Διπλή δολοφονία στη Φθιώτιδα: Προφυλακιστέος ο 45χρονος που σκότωσε τα ανίψια του

09.11.2026 18:13
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  • Ομόφωνα προφυλακιστέος κρίθηκε από ανακριτή και εισαγγελέα ο 45χρονος Ινδός υπήκοος που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία των ανιψιών του στις Λιβανάτες.
  • Η απολογητική διαδικασία διεξήχθη στον θάλαμο του νοσοκομείου Λαμίας, όπου ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του.
  • Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα θύματα του συμπεριφέρονταν απαξιωτικά, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, οπλοφορία και οπλοχρησία.
  • Το έγκλημα διαπράχθηκε σε χοιροτροφική μονάδα έπειτα από έντονη λογομαχία, χρησιμοποιώντας μαχαίρι και σιδερένιο αντικείμενο κατά των δύο νεαρών θυμάτων.
  • Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του, ο δράστης θα μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για την εκτέλεση του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ομόφωνα από ανακριτή και εισαγγελέα ο 45χρονος άνδρας, με καταγωγή από την Ινδία, που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία των δύο ανιψιών του, ηλικίας 26 και 24 ετών, στις Λιβανάτες Φθιώτιδας.

Μετά την απολογία του, το μεσημέρι, Ανακριτής και Εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή του, με τον κατηγορούμενο να οδηγείται στη φυλακή μόλις ολοκληρωθεί η νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η απολογητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο νοσηλείας, όπου ο 45χρονος νοσηλευόταν φρουρούμενος. Στο νοσοκομείο μετέβησαν ο Ανακριτής και η Εισαγγελέας, συνοδευόμενοι από γραμματέα και διερμηνέα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο κατηγορούμενος επέμεινε στους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει και κατά την προανακριτική του εξέταση. Υποστήριξε ότι τα δύο ανίψια του τού συμπεριφέρονταν άσχημα και απαξιωτικά, ενώ δεν έδιναν σημασία σε όσα τους έλεγε.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Με την έκδοση του εντάλματος προσωρινής κράτησης και το εξιτήριο από το νοσοκομείο θα οδηγηθεί στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Φθιώτιδας, όπου και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

Πώς έγινε η διπλή δολοφονία

Το διπλό φονικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου σε χοιροτροφική μονάδα όπου εργάζονταν τόσο ο 45χρονος όσο και τα δύο ανίψια του. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, προηγήθηκε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια ο 45χρονος επιτέθηκε στους δύο νεαρούς, προκαλώντας τους θανατηφόρα τραύματα με μαχαίρι και σιδερένιο αντικείμενο. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο κατηγορούμενος ανέβηκε σε σιλό και απειλούσε να πέσει στο κενό. Έπειτα από διαπραγμάτευση με αστυνομικό της ΕΛ.ΑΣ., πείστηκε να παραδοθεί.

Ο 45χρονος τραυματίστηκε και ο ίδιος, καθώς φέρεται να προκάλεσε τραύματα στον εαυτό του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος και υπό αστυνομική φρούρηση.

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