Σε lockdown ο Λευκός Οίκος, οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του σε πινακίδα (Video)

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Συναγερμός σήμανε για αυτοκίνητο που προσέκρουσε πινακίδα κοντά στον Λευκό Οίκο.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό.
Ο Λευκός Οίκος έχει τεθεί προσωρινά σε lockdown.
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