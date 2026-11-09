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09.11.2026 17:42

Ο Τραμπ αμφισβητεί ανοιχτά τα αποτελέσματα των εκλογών – «Υπάρχει άραγε κανείς που να πιστεύει ότι ήταν τίμιες;»

09.11.2026 17:42
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε τη νομιμότητα των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, μετά τις μεγάλες απώλειες που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μόλις λίγες ημέρες αφότου είχε δηλώσει στον Τύπο ότι θα αποδεχόταν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το βράδυ των εκλογών, ο Τραμπ δήλωσε στους New York Times ότι ήταν «απολύτως πρόθυμος» να αποδεχτεί τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, φάνηκε να αλλάζει στάση, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social, στο οποίο έθεσε το ερώτημα:

«Υπάρχει άραγε κανείς που να πιστεύει πραγματικά ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν τίμιες;»

Αξιωματούχοι σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο σε ολόκληρες τις ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε γενικές γραμμές ομαλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα.

Ωστόσο, ορισμένες σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων οι εκλογές για τη Γερουσία των ΗΠΑ στην Αλάσκα και τον Μισισιπή, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

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