MegaSpeed: Ποια είναι η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης Nvidia – Πώς συνδέει το σκάνδαλο Χουάνγκ με την κινεζική κατασκοπεία

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Η εταιρεία υπολογιστικού νέφους (cloud computing) Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) με τη διευθύντρια της Megaspeed, Άλις Χουάνγκ (Alice Huang).

Σύμφωνα με τους New York Times, αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι η Άλις Χουάνγκ αποτελεί πρόσωπο που δρα για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αν και ο επικεφαλής της Nvidia -ένας από τους πλέον προβεβλημένους επιχειρηματικούς ηγέτες παγκοσμίως και εμβληματική φυσιογνωμία του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης- δεν κατονόμασε ούτε τη Megaspeed ούτε την Άλις Χουάνγκ στη δήλωσή του, παραδέχθηκε την εξωσυζυγική του σχέση και ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα «σχετικά με τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που διατυπώθηκαν σε δημοσιεύματα».

«Υποστηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι υπερήφανος και ευγνώμων που είμαι Αμερικανός», δήλωσε.

Σε ανακοίνωσή της, η Nvidia ανέφερε ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι τέθηκε σε κίνδυνο είτε η εθνική ασφάλεια είτε τα εταιρικά απόρρητα της Nvidia», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία».

Η Nvidia, μία από τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον τεχνολογικό τομέα, πωλεί προηγμένα τσιπ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων (data centers). Στους πελάτες της συγκαταλέγονται η Microsoft, η Amazon, η Google, η Meta και η Oracle.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τη μετοχή της, οδηγώντας τη χρηματιστηριακή της αξία στα 5 τρισ. δολάρια νωρίτερα φέτος.

Τι είναι η Megaspeed;

Η Megaspeed παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού που χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ, συνήθως για έργα τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, προσφέρει πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους που φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η εταιρεία αυτοπαρουσιάζεται ως «βασικός επιχειρηματικός συνεργάτης» της δραστηριότητας της Nvidia στον τομέα της παροχής υπολογιστικής ισχύος μέσω cloud στην περιοχή.

Μέσω των υπηρεσιών της, οι πελάτες μπορούν να μισθώνουν υπολογιστική ισχύ από τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia — εξειδικευμένα τσιπ που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκτελούν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό υπολογισμών.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν απαιτητικές και δαπανηρές εργασίες τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν και να λειτουργούν οι ίδιες όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Παράλληλα, μπορεί να παρέχει στους πελάτες απομακρυσμένη πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ προηγμένων τσιπ που βρίσκονται εκτός Κίνας. Οι αμερικανικοί περιορισμοί απαγορεύουν την εξαγωγή ορισμένων προηγμένων τσιπ στην Κίνα, ωστόσο το ζήτημα της απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτά αποτελεί ξεχωριστό θέμα.

Η Megaspeed, η οποία διατηρεί γραφεία στη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία, έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης και των κυβερνητικών αρχών, λόγω ερωτημάτων σχετικά με το ενδεχόμενο ορισμένες από τις GPU που διαθέτει να έχουν διοχετευθεί στην Κίνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Δεκέμβριο του 2025, η αμερικανική κυβέρνηση διερευνούσε τη μετοχική και ιδιοκτησιακή δομή της Megaspeed, καθώς και το ενδεχόμενο η εταιρεία να είχε εμπλακεί σε λαθραία μεταφορά τσιπ της Nvidia προς την Κίνα.

Σε απάντηση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό της, η Megaspeed υποστήριξε ότι το άρθρο περιείχε «παραπλανητικές πληροφορίες και εσφαλμένους υπαινιγμούς».

Πρόσθεσε ότι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, το υπουργείο Επενδύσεων, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μαλαισίας και τη Nvidia δεν εντόπισαν «κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει παραβιάσεις σχετικές με παράνομη μεταφορά τσιπ ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα».

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ;

Η επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ είναι «ανώτερο στέλεχος» της Megaspeed και, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την Κίνα, στις 5 Νοεμβρίου, έχει χαρακτηριστεί σε δημόσια δημοσιεύματα ως «πρόσωπο που δρα για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών».

Οι επικεφαλής της επιτροπής ζήτησαν από τον Τζένσεν Χουάνγκ να παραστεί σε ενημέρωση στις 18 Νοεμβρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί «σε ποιον βαθμό έχει τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Το αίτημα ακολούθησε δημοσιεύματα που προκάλεσαν «σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, όσον αφορά την πρόσβαση της Κίνας σε ευαίσθητες αμερικανικές τεχνολογίες και πληροφορίες».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα, η Άλις Χουάνγκ είναι κινέζα υπήκοος, μιλά πολύ καλά αγγλικά και διαθέτει ισχυρό δίκτυο επαφών με υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας ημιαγωγών.

Οι New York Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι την περασμένη άνοιξη κυκλοφόρησε μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ ένα υπόμνημα, το οποίο αναφερόταν σε κινέζα επιχειρηματία με στενή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, η συγκεκριμένη γυναίκα διαβίβαζε πληροφορίες σχετικά με αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην κορυφαία υπηρεσία κατασκοπείας του Πεκίνου, ενώ παράλληλα επιδίωκε να επηρεάσει τη χάραξη πολιτικής.

Το Bloomberg αναφέρει ότι η Άλις Χουάνγκ χρησιμοποιεί επίσης το όνομα Χουάνγκ Λε (Huang Le) και ότι συνέβαλε στην ίδρυση της Megaspeed το 2023, λίγο μετά την επιβολή των πρώτων αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ προς την Κίνα, επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

Οι κυρώσεις αυτές αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας της Κίνας να επιτυγχάνει τεχνολογικά άλματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις στρατιωτικές εφαρμογές, με τη χρήση τεχνολογίας αμερικανικής προέλευσης.

Σε προηγούμενο δημοσίευμά του, το Bloomberg είχε συμπεριλάβει την Άλις Χουάνγκ μεταξύ των προσώπων που συνεργάζονταν με την αστυνομία της Σιγκαπούρης στο πλαίσιο έρευνας για τις δραστηριότητες της εταιρείας σε σχέση με την Κίνα.

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης έχει δηλώσει ότι δεν έχει διερευνήσει ούτε τους φερόμενους δεσμούς της Άλις Χουάνγκ με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών ούτε τη σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Τα δημοσιεύματα για τη σχέση των δύο προσώπων έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο παλαιότερες δηλώσεις του Τζένσεν Χουάνγκ σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην κινεζική αγορά.

Σε συνέντευξή του στον Άρτζουν Κάρπαλ (Arjun Kharpal) του CNBC, στις 22 Οκτωβρίου, είχε δηλώσει: «Καμία αγορά δεν παραμένει κλειστή για πάντα. Η Κίνα θέλει οι ξένες εταιρείες να επενδύουν στη χώρα, όπως ακριβώς και η Γερμανία επιθυμεί ξένες επιχειρήσεις και άλλες χώρες να επενδύουν στη γερμανική οικονομία».

Και πρόσθεσε: «Επομένως, η αγορά πρέπει να είναι ανοιχτή και φιλόξενη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι αυτή η αγορά θα παραμείνει κλειστή για τους καλύτερους ανταγωνιστές στον κόσμο. Και η Nvidia είναι αναμφίβολα η καλύτερη στον κόσμο σε αυτό που κάνει».

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