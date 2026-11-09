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09.11.2026 16:28

Η τεχνητή νοημοσύνη, η παραπληροφόρηση και η στοχοποίηση των μεταναστών

09.11.2026 16:28
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Η παραπληροφόρηση σχετικά με τη μετανάστευση εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να συμβάλλει ολοένα και περισσότερο στην ενίσχυση και τη διάδοσή της.

Η ραγδαία εξάπλωση της παραπληροφόρησης γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα, με τη συμβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί ένα ολοένα πιο εχθρικό περιβάλλον για τους ανθρώπους που μετακινούνται αναζητώντας ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες ζωής. Οι ψευδείς ειδήσεις και οι παραπλανητικές αφηγήσεις ενισχύουν την κοινωνική καχυποψία, τροφοδοτούν την πόλωση και μετατρέπουν τους μετανάστες σε εύκολους στόχους.

Τον κίνδυνο αυτό ανέδειξε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), Amy Pope, κατά την έναρξη του Διεθνούς Διαλόγου για τη Μετανάστευση (International Dialogue on Migration – IDM), που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη πριν λίγες ημέρες.

Όπως επισήμανε, η οικονομική αβεβαιότητα, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης ασκούν αυξανόμενη πίεση στις κυβερνήσεις και τις τοπικές κοινωνίες, δοκιμάζοντας τις αντοχές τους και δυσχεραίνοντας τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι προβληματισμοί των πολιτών δεν πρέπει να αγνοούνται, αλλά να αντιμετωπίζονται με ειλικρίνεια και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η παράθεση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων δεν αρκεί για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τους θεσμούς. Απαιτείται διάλογος, αναγνώριση των αδυναμιών των υφιστάμενων συστημάτων και συγκεκριμένη πολιτική δράση.

Η παραπληροφόρηση υπονομεύει τη διαχείριση της μετανάστευσης

Σύμφωνα με τον IOM, η διάδοση ψευδών ή παραποιημένων πληροφοριών για τους μετανάστες, ιδιαίτερα μέσω των ψηφιακών πλατφορμών και της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, επιδεινώνει το κλίμα δυσπιστίας και ενισχύει τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις και στην άσκηση μεταναστευτικής πολιτικής. Όσο περιορίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών, τόσο δυσκολότερο γίνεται για τις κυβερνήσεις να προωθήσουν συναινετικές λύσεις και να συνεργαστούν σε διεθνές επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μετακίνηση εκτίθενται σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, ενώ η μείωση των διαθέσιμων αναπτυξιακών πόρων και οι πιέσεις στη διεθνή συνεργασία επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Περισσότεροι από 304 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκτός της χώρας καταγωγής τους

Τα μεγέθη του διεθνούς μεταναστευτικού φαινομένου αποτυπώνουν τη σημασία του ζητήματος. Περισσότεροι από 304 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα εκτός της χώρας όπου γεννήθηκαν, ενώ περίπου 168 εκατομμύρια είναι εργαζόμενοι μετανάστες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις γυναίκες και τα κορίτσια, καθώς αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των διεθνών μεταναστών και συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένους κινδύνους διακρίσεων, κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, η οικονομική συμβολή των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα εμβάσματα που αποστέλλουν υπολογίζεται ότι στηρίζουν περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, καλύπτοντας βασικές ανάγκες, όπως η διατροφή, η εκπαίδευση και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Τρεις βασικοί άξονες

Η επικεφαλής του IOM έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων:

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών: Τα κράτη που βρίσκονται στις ίδιες μεταναστευτικές διαδρομές καλούνται να συντονίσουν τις πολιτικές τους, διευρύνοντας τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, ενισχύοντας την προστασία των μεταναστών και διασφαλίζοντας την ανθρωπιστική διαχείριση των συνόρων, καθώς και αξιοπρεπείς διαδικασίες επιστροφής.

Έγκαιρη στήριξη των ευάλωτων κοινοτήτων: Οι περιοχές που πλήττονται επανειλημμένα από πλημμύρες, καταστροφές και μειωμένη αγροτική παραγωγή χρειάζονται στοχευμένες επενδύσεις. Στόχος είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να παραμένουν στον τόπο τους, όταν αυτό είναι δυνατό, ή να μετακινούνται με ασφάλεια όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Αξιόπιστα δεδομένα και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνολογίας: Η λήψη αποφάσεων πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες και τις ανάγκες των ίδιων των ανθρώπων που επηρεάζονται από τις μεταναστευτικές πολιτικές. Παράλληλα, η χρήση νέων τεχνολογιών οφείλει να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αποφυγή διακρίσεων και αλγοριθμικών προκαταλήψεων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται με δηλώσεις, αλλά οικοδομείται σταδιακά, μέσα από την τήρηση των συμφωνιών και τη δίκαιη μεταχείριση κάθε ανθρώπου.

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