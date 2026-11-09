Ράσελ Μπραντ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλική επίθεση

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Ο κωμικός Ράσελ Μπραντ, κάποτε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της Βρετανίας και σταρ του Χόλιγουντ, καταδικάστηκε σε 10,5 χρόνια φυλάκιση τη Δευτέρα, αφού κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας γυναίκας και την σεξουαλική επίθεση σε τρεις ακόμη πριν από περίπου δύο δεκαετίες.

Ο Μπραντ – ο πρώην σύζυγος της Αμερικανίδας ποπ τραγουδίστριας Κέιτι Πέρι – καταδικάστηκε την Πέμπτη για τον βιασμό μιας γυναίκας και την σεξουαλική επίθεση σε τρεις ακόμη μεταξύ 2004 και 2009. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Ο 51χρονος στεκόταν στο εδώλιο του δικαστηρίου του Σάουθγουορκ του Λονδίνου, καθώς ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν τον καταδίκασε, περιγράφοντας τον Μπραντ ως αρπακτικό που πίστευε ότι «διασημότητα σήμαινε ότι μπορούσες να ενεργείς όπως ήθελες, όποτε ήθελες».

BREAKING: Russell Brand is sentenced to 10 years and 6 months in prison after being convicted of rape and three counts of sexual assault. The British comedian and actor learns his fate in a London courtroom after a jury found him guilty of sexually abusing four women in incidents dating back to 2004. The judge hands down nine years for rape, with an additional 18 months for the sexual assault convictions. Read more: https://t.co/Nk6Zmd4OXJ — Fox News (@FoxNews) November 9, 2026

Νωρίτερα, ένα από τα θύματα του Μπραντ, το οποίο ο Μπραντ βίασε το 2009, προέβη σε σε μια δήλωση που διαβάστηκε από τους εισαγγελείς ότι το τραύμα της επίθεσης ήταν «κάτι που κουβαλάω μαζί μου κάθε μέρα και συχνά μου φαίνεται ατελείωτο».

Ο δικηγόρος του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ, δήλωσε ότι ο Μπραντ – ο οποίος έχει μιλήσει εκτενώς για την ανάρρωσή του από τον εθισμό στο ποτό και τα ναρκωτικά και τη νεοαποκτηθείσα χριστιανική πίστη του – ήταν «ένα θεμελιωδώς διαφορετικό άτομο σήμερα και ήταν εδώ και πολύ καιρό».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι ο Μπραντ βρίσκεται υπό έρευνα για δύο άλλους φερόμενους βιασμούς, ένας εκ των οποίων αφορούσε ένα τότε 16χρονο κορίτσι, και ο επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε την Παρασκευή ότι «δεν θα εκπλαγεί αν εμφανιστούν πολλοί περισσότεροι».

Ο Μπραντ, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως οι «Forgetting Sarah Marshall», «Get Him to the Greek» και «Arthur», είχε αρνηθεί ότι είχε ποτέ μη συναινετικό σεξ. Αθωώθηκε για δύο άλλες κατηγορίες βιασμού και για απόπειρα άσεμνης επίθεσης.

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