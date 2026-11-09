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09.11.2026 08:54

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία – «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

09.11.2026 08:54
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Μήνυμα προς την Άγκυρα για αποκλιμάκωση, όσον αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), στέλνει η Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται ενστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διπλωματικές πηγές του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών διαμηνύουν στην Τουρκία ότι σε τέτοια έργα δεν δικαιολογείται ένσταση ή αντίρρηση από καμία πλευρά, «γραμμή» την οποία είχε εκφράσει και ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπαρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει και σχετική προφορική ενημέρωση της Άγκυρας, κατά πάσα πιθανότητα από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Από την πλευρά τους, διπλωματικές πηγές στην Αθήνα αναφέρουν ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία είναι η συνήθης πρακτική για τέτοιες περιπτώσεις, είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν περιλάμβανε αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας ούτε αίτημα για άδεια για τις βυθομετρικές έρευνες. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι αίτημα αδειοδότησης από την εταιρεία υποβλήθηκε μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες εξέδωσαν τις σχετικές NAVTEX.

Βέβαια, η Τουρκία απάντησε με αντι-NAVTEX, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την ελληνική αρμοδιότητα,ενώ οι συνεννοήσεις μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας διήρκεσαν αρκετές ημέρες, καθώς το Παρίσι επιδίωκε να ενημερώσει την Άγκυρα χωρίς να αφήσει περιθώρια ερμηνείας ότι αναγνωρίζει οποιαδήποτε αρμοδιότητά της στην αδειοδότηση του έργου. Στην τελευταία ενημέρωση, την Παρασκευή, έγινε αναφορά ότι η Γαλλία δεν εμπλέκεται σε «ζητήματα αξιώσεων επί θαλάσσιων ζωνών».

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