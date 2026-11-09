Νέο πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης – ΕΛΑΣ: Πότε ο κόσμος περνούσε καλύτερα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τη «μάχη» για τους Ποινικούς Κώδικες που ψήφισε λίγο πριν από τις εκλογές του 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να μπαίνει σε «δεύτερο πλάνο» (η κυβέρνηση απέρριψε μετ’ επαίνων την πρόταση Βελόπουλου για σύσταση προανακριτικής για το θέμα, αλλά είναι αποφασισμένη να το επαναφέρει στο προσκήνιο όταν το κρίνει βέλτιστο), ένα νέο πεδίο σύγκρουσης με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι ανοίγει.

Αφορμή στάθηκε ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού, με την οποία κατήγγειλε το διαβόητο άρθρο 23 του νομοσχεδίου (νόμου, πλέον) του ΥΠΟΙΚ για τα δάνεια. Στο βίντεο, λοιπόν, ο Α. Τσίπρας σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «οι πλειστηριασμοί μόνο το 2025 ήταν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι όλη τη πενταετία 15-19, ενώ φέτος αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο». Κι αυτό, τη στιγμή που η κυβέρνηση καθιερώνει σταθερό επιτόκιο 3% για οφειλές που ρυθμίζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τη νέα πλατφόρμα της για ρύθμιση χρεών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις από 72 δόσεις που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς.

Σε Μαξίμου και Πειραιώς θεωρούν ότι η αναφορά Τσίπρα δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με μια συνολική στρατηγική της ΕΛΑΣ, η οποία στοχεύει να απονευρώσει το αφήγηση της κυβέρνησης περί ισχυρής οικονομίας και βελτίωσης των εισοδημάτων και των συνθηκών ζωής των πολιτών, σε μια στιγμή που οι πληθωριστικές πιέσεις φουντώνουν εκ νέου, η ακρίβεια ροκανίζει διαρκώς τα πορτοφόλια των νοικοκυριών και, όπως έχει παραδεχθεί και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος. «Γαλάζιες» πηγές εκτιμούν ότι ο Τσίπρας θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα «πότε οι πολίτες ζούσαν καλύτερα», τώρα ή επί δικής του διακυβέρνησης.

Ήδη, μάλιστα, κάποιες δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει και θέτουν αυτό το ερώτημα και τα ευρήματά τους δεν… ενθουσιάζουν την κυβέρνηση: σε μέτρηση της Metron Analysis τον περασμένο Φεβρουάριο, το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019, έναντι 27% που απάντησε ότι ζει καλύτερα σήμερα και 19% που δεν διαπιστώνει διαφορά. Μάλιστα, ακριβώς τα ίδια ποσοστά είχαν καταγραφεί και στην αντίστοιχη έρευνα της εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2025. Επίσης, μέτρηση της Prorata τον Ιούλιο του 2026 έδειξε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα πήγε καλύτερα από αυτή της ΝΔ στην αντιμετώπιση της ακρίβειας (34% έναντι 23%) και στην καταπολέμηση της διαφθοράς (37% έναντι 20%).

Βέβαια, όπως επισημαίνουν οι ίδιες «γαλάζιες» πηγές, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν αλλάζουν στο παραμικρό την εικόνα στο πολιτικό σκηνικό: η ΝΔ είναι πρώτη και διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τη δεύτερη ΕΛΑΣ και το τρίτο ΠΑΣΟΚ, με τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην δείχνουν ότι μπορούν να αποκτήσουν ώθηση τέτοια που θα μπορούσε να τα καταστήσει απειλητικά για την «γαλάζια» κυριαρχία. Ωστόσο, από την άλλη, δεν κρύβεται ο προβληματισμός για τη γενικότερη στασιμότητα των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος και τη διευρυνόμενη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής – αλλά και για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αμβλύνει τα προβλήματά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κ. Μητσοτάκης, στην κυριακάτική του ανασκόπηση ανέφερε ότι «η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και στη χώρα μας, παρά τη βελτίωση αρκετών οικονομικών δεικτών. Γι’ αυτό και παρατείνουμε έως το τέλος του χρόνου την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περίπου 1.000 βασικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, ανάμεσά τους και τρόφιμα που βρίσκονται στο τραπέζι κάθε οικογένειας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται εφαρμόζονται και στην πράξη», ενώ υπογράμμισε και τις επιτυχίες του «ελληνικού FBI» στον τομέα της πάταξης της διαφθοράς.

Από την άλλη, εντύπωση – και προβληματισμό – προκάλεσε η νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση και ζήτησε αλλαγή στο ενεργειακό «μείγμα» της χώρας, για να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς. Ο προβληματισμός οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός διευρύνει το μέτωπο της κριτικής του προς την κυβέρνηση, μπαίνοντας στα – δύσκολα – χωράφια της ενεργειακής πολιτικής, ένα θέμα που «καίει» πολύ κόσμο, ιδίως σε μια στιγμή που ο καιρός αρχίζει να χαλάει και όλοι προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τη θέρμανση.

Πάντως, στην κυβέρνηση αυτό που λέγεται είναι ότι, όσο η αντιπολίτευση θα καταθέτει προτάσεις χωρίς κοστολόγηση και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς κανόνες, τόσο η ίδια δεν θα αισθάνεται πραγματικά απειλημένη, παρά μόνο από την κλιμακούμενη δυσαρέσκεια των πολιτών, οι οποίοι αισθάνονται όλο και πιο πιεσμένοι…

Διαβάστε επίσης:

Κύκλοι υπουργείου Ανάπτυξης: «Με τα ψέματα της ΕΛΑΣ δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια»

Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN



GSI: Τα τουρκικά ΜΜΕ μιλούν για νέα κρίση τύπου Κάσου

