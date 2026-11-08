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08.11.2026 20:58

Κύκλοι υπουργείου Ανάπτυξης: «Με τα ψέματα της ΕΛΑΣ δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια»

08.11.2026 20:58
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«Τελικά οι κακές συνήθειες δεν κόβονται. Τα ψέματα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται στην εποχή… ΕΛΑΣ. Ενημερώνουμε την εκπρόσωπο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ότι προφανώς ακρίβυναν οι τιμές από το 2019 μέχρι το 2026 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και δύο πολέμων, αλλά όχι με τους αριθμούς που εκείνη ψευδώς αναφέρει» σχολιάζουν «κυκλοι» του υπουργείου Ανάπτυξης για κριτική που δέχτηκαν για την ακρίβεια στα προϊόντα.

«Το γάλα δεν ακρίβυνε 58% αλλά 23%. Το ελαιόλαδο δεν ακρίβυνε 111% αλλά 30%. Και ο καφές δεν ακρίβυνε 73% αλλά 43%. Ολα αυτά με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκρίνοντας τον Δεκεμβριο του ’19 με τον Σεπτέμβριο του ’26» προσθέτουν.

Καταλήγοντας, σχολιάζουν πως «την ίδια περίοδο ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 40% και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί για παραβιάσεις νόμων στην αγορά είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών. Αυτά για απόψε».

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ΚΥΡΙΑΚΗ 08.11.2026 21:53
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