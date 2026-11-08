Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε σορός σε βαλίτσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μία σορός αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε σε βαλίτσα, στη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Η βαλίτσα εντοπίστηκε στο πεζοδρόμιο από έναν αλλοδαπό, ο οποίος λόγω της έντονης δυσοσμίας πήγε στην αστυνομία.
Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, άνοιξαν την βαλίτσα και εντόπισαν την ανθρώπινη σορό.
Στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να ελέγξει τις συνθήκες θανάτου και το διάστημα που έχει περάσει από τον θάνατό του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τη σορό γυναίκας.
Διαβάστε επίσης:
ΕΛ.ΑΣ.: Έφτιαξε «βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης» για θύματα ενδοοικογενειακής βίας – Τι περιλαμβάνει το kit
Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι με τα παιδιά τους πήραν τη θέση των επισήμων στην παρέλαση για τα 114 χρόνια
Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.