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08.11.2026 20:37

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε σορός σε βαλίτσα

08.11.2026 20:37
astynomikoi-agios-panteleimonas

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Μία σορός αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε σε βαλίτσα, στη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε στο πεζοδρόμιο από έναν αλλοδαπό, ο οποίος λόγω της έντονης δυσοσμίας πήγε στην αστυνομία.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, άνοιξαν την βαλίτσα και εντόπισαν την ανθρώπινη σορό.

Στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να ελέγξει τις συνθήκες θανάτου και το διάστημα που έχει περάσει από τον θάνατό του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τη σορό γυναίκας.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 08.11.2026 21:53
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