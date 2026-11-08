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08.11.2026 20:11

Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να διατάξω νέα επίθεση στο Ιράν

08.11.2026 20:11
trump301026

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, εφόσον σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, μετέδωσε το CNN.

«Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν ή όχι μια πολύ ισχυρή συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN, σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να καταστεί κάτι τέτοιο αναγκαίο».

Το CNN δεν διευκρίνισε ποιο ακριβώς ήταν το ερώτημα που τέθηκε στον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει πιθανούς στόχους υποδομών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 38 γέφυρες, «τις οποίες μπορούμε να ισοπεδώσουμε κυριολεκτικά μέσα σε μία ώρα», είπε.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 08.11.2026 21:53
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