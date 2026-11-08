Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απόδραση» στις καθυστερήσεις από την άσπρη βούλα

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Ο Παναθηναϊκός πέρασε τα… πάνδεινα απ’ τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 17’ με το γκολ του Μάρκες, όμως κατάφερε να «γυρίσει» το ματς στο δεύτερο ημίχρονο και να «αποδράσει» με τη νίκη με τα γκόλ από τον Ντέσερς στο 56’ και το πέναλτι του Καλάμπρια στο 90’+4’.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και είχε την πρώτη καλή στιγμή μόλις στο 3’, όταν ο Τεττέη έβγαλε κάθετη πάσα προς τον Ντέσερς που σούταρε από πλάγια αριστερά με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

Στο 12’ ο Ταμπόρδα έκανε εξαιρετικό γύρισμα για τον Ντέσερς, όμως εκείνος δεν έκανε καλό τελείωμα υπό την πίεση του Βούρου και μπλόκαρε εύκολα ο Αθανασιάδης.

Πέντε λεπτά μετά (17’) ήρθε το γκολ για τον Ηρακλή. Σε εκτέλεση φάουλ του Λόπεθ προς το πίσω δοκάρι, ο Βούρος πρόλαβε τον Σαλάχ Εντίν και γύρισε την μπάλα προς τα μέσα, όπου καιροφυλαχτούσε ο Μάρκες που δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να κάνει από κοντά το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πιέσει τον Ηρακλή για να βρει γκολ ισοφάρισης, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μέτρα προς τα πίσω στο γήπεδο και να κλείνουν καλά τους χώρους. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου σε σέντρα του Καλάμπρια, ο Αθανασιάδης έδιωξε στον αέρα σε μία φάση διεκδικούμενη με τον Τεττέη κι ακολούθως ο Ταμπόρδα σούταρε άουτ. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι προς τον διαιτητή Ευαγγέλου και μάλιστα ο Τεττέη είχε κι ένα μικρό «επεισόδιο» με τον Αθανασιάδη. Εντέλει, μετά από έλεγχο και του VAR Τζήλου, ο Ευαγγέλου έδειξε να συνεχιστεί ο αγώνας και δευτερόλεπτα μετά έστειλε τους παίκτες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Οι «πράσινοι» μπήκαν με μεγαλύτερη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48’ από γύρισμα του Λιβάι Γκαρσία, ο Λούζα έπιασε ένα καλό σουτ, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε στη γωνία του. Στο 56’ ο Παναθηναϊκός έφερε το ματς στα ίσα, όταν από μπαλιά του Αντίνο, ο Ρος δεν έκανε καλό υπολογισμό με την μπάλα να περνάει προς τον Ντέσερς, ο οποίος απέφυγε και τον Αθανασιάδη και ισοφάρισε σε 1-1 από κοντά.

Στο 70’ από εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε Λόπεθ και Πίνα ο τελευταίος επιασε ένα καλό σουτ από πλάγια θέση με τον Πένια να αποκρούει με δυσκολία με το δεξί πόδι σε κόρνερ.

Στο 88’ το σουτ του Κοντούρη πέρασε άουτ, ενώ στο 90’+1’ από γύρισμα του Ραστόντερ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ζούλεβιτς. Ο διαιτητής Ευαγγέλου κλήθηκε απ’ τον VAR Τζήλο να προχωρήσει σε on field review και ακολούθως έδωσε το πέναλτι. Ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση και δεν… λάθεψε κάνοντας στο 90’+4′ το 2-1 για τους «πράσινους» που έφυγαν με μία τεράστιας αξίας νίκη απ’ τη Θεσσαλονίκη.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 27’ Σουρλής, 77’ Ρος, 90’+1’ Μπαρθένας, 90+5 Τσάκλα – 16’ Καλάμπρια, 25’ Καμαρά, 61’ Αντίνο, 79’ Κοντούρης, 87’ Ντε Φράι

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Πίνα, Ρος, Βούρος, Σουρλής (59’ Χρόμαντα), Κράιντς, Σόρια (59’ Τσάκλα), Νανού, Σίλβα, Λόπεθ (84’ Νίζε), Μάρκες (84’ Ζούλεβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λουζά, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο (76’ Τσάπρας), Τεττέη (76’ Κοντούρης), Ντέσερς (84’ Ραστόντερ).

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