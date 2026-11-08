Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1: Ισοπαλία στο «ντέρμπι του Μοριά»

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Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν ο Αστέρας Τρίπολης και η Καλαμάτα στο μεγάλο «ντέρμπι του Μοριά» που διεξήχθη στο «Θ. Κολοκοτρώνης» στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Στο ντεμπούτο του Γκονσάλο Φέιο στον πάγκο της αρκαδικής ομάδας ο Αστέρας προηγήθηκε στο 45’+1’ με τον Μακέντα, όμως η Καλαμάτα έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας χάρις σε ένα απίθανο γκολ του Μπολιβάρ στο 67’.

Ο Αστέρας είχε πολύ πιο πειστική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και μετά το 20λεπτο ανέβασε «στροφές», χάνοντας φοβερή ευκαιρία στο 31’ με τον Κιμπιόκα ο οποίος άργησε να εκτελέσει κι ο Ροντρίγκεζ πρόλαβε και του έβαλε καθοριστική κόντρα στην μπάλα.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Ορόσκο έκανε πολύ ωραία κίνηση από τα δεξιά και σέντραρε γλυκά προς τον Μακέντα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 1-0 για την ομάδα του Αστέρα λίγο πριν το ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν καλύτερη εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 55’ κατέγραψαν άλλη μία σπουδαία ευκαιρία με τον Κιμπιόκα, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, αλλά νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Γκέλιο.

Στο 65’ ο Ορόσκο έχασε άλλη μια σπουδαία ευκαιρία, καθώς το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 67’ κόντρα στη ροή του αγώνα η Καλαμάτα έφερε το ματς στα ίσα με ένα καταπληκτικό σουτ του Μπολιβάρ από πολύ πλάγια θέση, κάνοντας το 1-1 με ένα γκολ για… χάι-λάιτ.

Στο 68’ ο Παπαδόπουλος έκανε μεγάλη επέμβαση σε καρφωτή κεφαλιά του Χάμζα, ενώ η Καλαμάτα είχε άλλες δύο τεράστιες ευκαιρίες για να φύγει με το «διπλό» απ’ την Τρίπολη, όμως στο 90’+1’ ο Μπολιβάρ κι ένα λεπτό μετά ο Καλουτσικίδης «σημάδεψαν» τα δοκάρια του Παπαδόπουλου.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 36’ Σίλβα, 48’ Μπουζούκης, 80’ Μακέντα, 81’ Κώτσιρας – 38’ Ροντρίγκεζ, 82’ Μπολιβάρ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γκονσάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Μέντεζ (74’ Γκέζος), Χρυσόπουλος, Σίλβα, Ορόσκο, Κιμπιόκα (62’ Κετού), Γκονζάλες (74’ Τσίκο), Κουρμπέλης, Μπουζούκης (62’ Παπακανέλλος), Μακέντα (83΄ Ρικαρντίνιο).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης (46’ Μπακαγιόκο), Ροντρίγκεζ, Χάμζα (86’ Ζιντάν), Ντιαρά, Μορέιρα (59’ Μπολιβάρ), Σίγκουρντσον, Κατάλντι (59’ Καρεασο), Κουρμινόφσκι.

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