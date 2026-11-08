Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να παραπέμψουν τον Χέγκσεθ – Ο Τραμπ δεν μπορεί να… χωνέψει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών

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Υπέρ της διαδικασίας παραπομπής του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τάχθηκε ανοιχτά ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή του στην πρωτοβουλία που βρίσκεται υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να κατατεθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, την Κυριακή, ο Τζέφρις εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού υπουργού, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας, υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας και εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε έναν «απερίσκεπτο και δαπανηρό πόλεμο επιλογής» με το Ιράν.

Όπως υποστήριξε, η σύγκρουση έχει επιβαρύνει σημαντικά τους Αμερικανούς πολίτες, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους ζωής, ενώ παράλληλα έχει καταστήσει τις ΗΠΑ λιγότερο ασφαλείς.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί της Βουλής αναμένεται να εξετάσουν την προοπτική κατάθεσης πρότασης παραπομπής την Τρίτη, κατά την πρώτη συνεδρίασή τους μετά την εκλογική τους επικράτηση στις ενδιάμεσες εκλογές και την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου.

Και οι Ρεπουμπλικανοί… στηρίζουν τους Δημοκρατικούς για τον Χέγκσεθ

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις για την απομάκρυνση του Χέγκσεθ φαίνεται να εντείνονται, με την πρωτοβουλία να βρίσκει υποστηρικτές όχι μόνο στις τάξεις των Δημοκρατικών, αλλά και στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών.

Καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις φέρεται να διαδραματίζει ο πόλεμος με το Ιράν, τον οποίο ο υπουργός Άμυνας υποστήριξε ενεργά και ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, συνέβαλε στην εκλογική αποδυνάμωση των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η στάση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή του Κεντάκι, Τόμας Μάσι, ο οποίος έχει προαναγγείλει ότι θα επαναφέρει τα άρθρα παραπομπής κατά του Χέγκσεθ μόλις ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες της Βουλής. Ο Μάσι, που αναμένεται να αποχωρήσει από το Κογκρέσο μετά την ήττα του στις προκριματικές εκλογές από υποψήφιο που είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα προχωρήσει οπωσδήποτε στην επαναφορά της σχετικής πρωτοβουλίας.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής στρέφεται κατά του υπουργού Άμυνας. Στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης με το Ιράν είχε επιχειρήσει να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς την απαραίτητη έγκριση του Κογκρέσου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Χέγκσεθ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το έργο του και χαρακτηρίζοντάς το «καλή δουλειά».

Ωστόσο, ο Μάσι απηύθυνε την Πέμπτη έκκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο να απομακρύνει άμεσα τον υπουργό από τα καθήκοντά του. Στόχος, όπως εξήγησε, θα ήταν να δοθεί στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να διατηρούν την πλειοψηφία, ο απαραίτητος χρόνος για να επικυρώσει τον διορισμό του αντικαταστάτη του πριν από την ανάληψη του ελέγχου του σώματος από τους Δημοκρατικούς τον Ιανουάριο.

Ο Τζέφρις εκτίμησε, τέλος, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα μπορούσε να εξασφαλίσει ιδιαίτερα ευρεία στήριξη, επαναλαμβάνοντας με σαφήνεια τη θέση του: «Ο Πιτ Χέγκσεθ πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση του».

Ο Τραμπ δεν μπορεί να χωνέψει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έκαναν ένα «γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία» με την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ υποσχέθηκε ότι το κόμμα του θα επιστρέψει «μεγαλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ».

«Η Αμερική έκανε ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αλλά μην φοβάστε, θα επιστρέψουμε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ», πρόσθεσε δείχνοντας ότι δεν μπορεί να χωνέψει την πανωλεθρία της παράταξής του.

Το «μπλε κύμα» των ενδιάμεσων εκλογών, το εύρος του οποίου κατέλαβε εξαπίνης πολιτικούς παρατηρητές, αποθάρρυνε τους Ρεπουμπλικάνους και ενεθάρρυνε τους Δημοκρατικούς. Παρέσυρε προχθές ακόμα και οχυρά της αμερικανικής δεξιάς, όπως το Τέξας και το Κάνσας, κυρίως λόγω της αγανάκτησης για την αύξηση του κόστους ζωής.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα απώλεσε τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί διά νόμων το πρόγραμμά του τα δυο χρόνια που του απομένουν στον Λευκό Οίκο.

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