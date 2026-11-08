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08.11.2026 16:23

Σερβία: Η «Φοιτητική Λίστα» αυξάνει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό στο 5% του ΑΕΠ – Νέο αμυντικό πρόγραμμα και αυξήσεις μισθών στον στρατό

08.11.2026 16:23
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Την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ και τη δημιουργία ενός στρατηγικού αντιαεροπορικού «θόλου» προβλέπει το νέο εξοπλιστικό και οργανωτικό πρόγραμμα της «Φοιτητικής Λίστας» για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Σερβίας. Το πλάνο παρουσίασε στη δημόσια τηλεόραση (RTS) ο εκπρόσωπος του συνδυασμού για στρατιωτικά θέματα, Λούκα Πόνορατς, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί από την πραγματική οικονομική κατάσταση που θα παραληφθεί.

Το σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε από κορυφαίους Σέρβους εμπειρογνώμονες, στοχεύει στη σταδιακή αναβάθμιση των στρατιωτικών δαπανών από το σημερινό 2%-2,5% αρχικά στο 3% και μακροπρόθεσμα στο 5%, προκειμένου η χώρα να συμβαδίσει με τα δεδομένα της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση των μισθών του προσωπικού κατά 20% έως 30%, καθώς και η άμεση διόρθωση υφιστάμενων στρεβλώσεων, όπως το γεγονός ότι χαμηλόβαθμοι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων αμείβονται περισσότερο από στρατηγούς ή καθηγητές της Στρατιωτικής Ακαδημίας λόγω των επιδομάτων.

Ο εκσυγχρονισμός των οπλικών συστημάτων θα αποτελέσει επίσης προτεραιότητα.

«Αυτή η διαδικασία θα συμπεριλάβει διάφορα σκέλη. Για παράδειγμα, την απόκτηση πυραυλικών συστημάτων, βεληνεκούς 150 έως 300 χιλιομέτρων. Φυσικά, το έργο της δημιουργίας ενός στρατηγικού “θόλου” αεράμυνας με τρία επίπεδα βεληνεκούς, μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Η λειτουργία **δικτυοκεντρικού συστήματος διοίκησης, επικοινωνίας, ελέγχου και ανταλλαγής πληροφοριών ασφαλείας,

Συσκευές και συστήματα εναέριας επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης**, καθώς και την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)», δήλωσε ο Λούκα Πόνορατς.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η αναβάθμιση του ρόλου του Στρατιωτικού Τεχνικού Ινστιτούτου (VTI) και του Τεχνολογικού Κέντρου οπλικών Δοκιμών (TOC), ενώ για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων δίνεται έμφαση στην προσφορά μιας προβλέψιμης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η «Φοιτητική Λίστα» δεσμεύεται για την αυστηρή επαναφορά της λειτουργίας των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών του στρατού εντός του νομικού πλαισίου και τη διερεύνηση τυχόν ατομικών ευθυνών για παράνομες ενέργειες στο παρελθόν.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 08.11.2026 18:16
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