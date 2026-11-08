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08.11.2026 16:40

Λίτσα Διαμάντη: «Ποια είναι αυτή ρε;» – Η ερώτηση στον Χριστοδουλόπουλο όταν τραγούδησε το “Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος” με τη Βίσση

08.11.2026 16:40
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Μια άγνωστη ιστορία από την εποχή που ερμήνευσε το «Ένας Έρωτας Μεγάλος» με την Άννα Βίσση μοιράστηκε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Σε συνέντευξή του στο «For You», ο τραγουδιστής μίλησε για την πορεία της Άννας Βίσση, τη συνάντησή τους σε ένα ταξίδι στην Ατλάντα, αλλά και για την εκπομπή που παρουσίαζε η καλλιτέχνιδα «Με Αγάπη Άννα».

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος μοιράστηκε την αντίδραση της Λίτσας Διαμάντη, όταν άκουσε την ερμηνεία το ντουέτο τους, δηλώνοντας: «Με την Άννα Βίσση συναντηθήκαμε τότε που ήταν στο “Με Αγάπη Άννα”. Πήγα εκεί, τραγούδησα. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή και τη λατρεύω, αλλά είναι και ο άλλος μεγάλος μουσικός ο άντρας της (σ.σ ο Νίκος Καρβέλας). Είχαμε πάει μαζί στην Ατλάντα και εκεί είπαμε το “Εδώ Υπάρχει Ένας Έρωτας Μεγάλος”. Το είπε τόσο καλά, γιατί μου είπε η Διαμάντη “ποια είναι αυτή ρε;”».

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