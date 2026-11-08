Ο μισθός και η σύνταξη τελειώνουν στις 10 του μήνα: Πώς το πρόωρο κρύο, η θέρμανση και η ακρίβεια «πνίγουν» τα νοικοκυριά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εικόνες από την καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών που παραπέμπουν σε ασκήσεις επιβίωσης καταγράφονται καθημερινά στα ταμεία των σούπερ μάρκετ και στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένας θεωρητικός δείκτης στατιστικής ανάλυσης, αλλά μια ωμή πραγματικότητα που συμπιέζει δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα.

Η «μαγική» ημερομηνία κατά την οποία το πορτοφόλι αδειάζει δεν είναι πια το τέλος του μήνα, αλλά οι πρώτες 10 ημέρες. Μισθοί και συντάξεις μπαίνουν στους λογαριασμούς, αλλά εξαντλούνται πριν καν προλάβει να κλείσει το πρώτο δεκαπενθήμερο, καθώς τα πάγια έξοδα και η ενεργειακή κρίση απορροφούν πάνω από το 65% με 70% των μηνιαίων εσόδων στα πρώτα κιόλας 24ωρα.

Ο πρώτος «κόφτης»: Το πρόωρο κρύο και η ενέργεια

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με μια οδυνηρή οικονομική επιβάρυνση: το τσουχτερό κρύο έκανε την εμφάνισή του πολύ νωρίτερα, αναγκάζοντας τα νοικοκυριά να ανάψουν τη θέρμανση από τα τέλη του φθινοπώρου.

Είτε πρόκειται για ηλεκτρικό ρεύμα, είτε για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας έρχονται να προστεθούν στα ήδη αυξημένα πάγια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, τα έξοδα για ενέργεια και στέγαση απορροφούν πλέον σχεδόν τα δύο τρίτα ενός μέσου μισθού των 1.000-1.100 ευρώ ή μιας σύνταξης των 700-800 ευρώ, αφήνοντας ελάχιστα ευρώ για τα υπόλοιπα.

Η «ντροπή» στο ταμείο και το καλάθι των περιορισμένων γραμμαρίων

Ό,τι απομένει κατευθύνεται στο σούπερ μάρκετ, όπου ο πληθωρισμός των τροφίμων (food inflation) συνεχίζει να ροκανίζει την αγοραστική δύναμη. Οι καταναλωτές δεν ψωνίζουν πλέον με λίστα, αλλά με αυστηρό δημοσιονομικό «κόφτη».

Χαρακτηριστική είναι η καθημερινή εικόνα στα ψυγεία: καταναλωτές να ζητούν μετρημένες ποσότητες τροφίμων (ακόμη και σε περιορισμένα γραμμάρια, όπως 250 αντί για 300), να αναγκάζονται να αφήνουν πίσω προϊόντα όταν ο λογαριασμός ξεπεράσει το αυστηρό όριο της κάρτας, ή να βιώνουν αμηχανία στο ταμείο. Βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας και τα ποιοτικά τυροκομικά, έχουν δει σωρευτικές αυξήσεις που ξεπερνούν το 20% με 30% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μετατρέποντάς τα σε «ειδικά έξοδα». Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν εκτίναξη των πωλήσεων στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) κατά 35%-40%, καθώς τα επώνυμα brands χάνουν μαζικά μερίδιο.

Η πραγματική αγοραστική δύναμη σε καθοδική τροχιά: Όταν το 70% του εισοδήματος εξανεμίζεται σε 10 ημέρες

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της ασφυκτικής συγκυρίας αποτυπώνεται ανάγλυφα στους σκληρούς δείκτες: σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και των καταναλωτικών οργανώσεων, η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και την ενέργεια ροκανίζει πάνω από το 65% έως 70% ενός μέσου μηνιαίου προϋπολογισμού (μισθού 1.000-1.100 ευρώ ή σύνταξης 700-800 ευρώ) μέσα στις πρώτες μόλις 10 ημέρες του μήνα.

Όταν η κάλυψη των στοιχειωδών παγίων (ενοίκιο, φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος, πρόωρη θέρμανση και βασικό καλάθι σούπερ μάρκετ με δελτίο ποσότητας) καταπίνει το σύνολο σχεδόν των εσόδων πριν καλά-καλά φύγει το πρώτο δεκαπενθήμερο, η λεγόμενη «ελληνική οικογένεια» δεν ζει απλώς με στερήσεις· βρίσκεται σε καθεστώς διαρκούς οικονομικής επιτήρησης. Χωρίς το παραμικρό περιθώριο αποταμίευσης και με μηδενική ανθεκτικότητα απέναντι σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, το «10ήμερο της εξάντλησης» παρελαύνει πλέον ως η πιο αδιάψευστη απόδειξη ότι η ακρίβεια έχει μετατραπεί από οικονομικό φαινόμενο σε υπαρξιακό αδιέξοδο.

Διαβάστε επίσης:

«Καλάθι των Χριστουγέννων»: Πότε ανακοινώνεται – Τι θα περιέχει

Black Friday – Cyber Monday: Πώς και πώς τις περιμένει η αγορά – Δύο στους τρεις Έλληνες σχεδιάζουν να ψωνίσουν

Η «μεγάλη αρπαγή» του εισοδήματος – Πώς η Ελλάδα έφτασε στο βυθό της Ευρώπης στην αγοραστική δύναμη