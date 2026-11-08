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08.11.2026 16:27

Ναταλία Γερμανού: Η άγνωστη ιστορία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη (Video)

08.11.2026 16:27
germanou

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Μια ιστορία από τα πρώτα της βήματα στη δημοσιογραφία, που τότε της είχε προκαλέσει τεράστια αμηχανία αλλά σήμερα τη θυμάται με χαμόγελο, μοιράστηκε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Πρωταγωνίστρια της ιστορίας ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, από την οποία η παρουσιάστρια είχε πάρει την πρώτη της συνέντευξη ως δημοσιογράφος. Μόνο που μια απρόσμενη αναποδιά λίγο έλειψε να τινάξει όλη της την προσπάθεια στον αέρα!

Η συνέντευξη που δεν καταγράφηκε ποτέ

Όπως περιέγραψε η Ναταλία Γερμανού, είχε πάει στο ραντεβού της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη κρατώντας το κλασικό κασετοφωνάκι της εποχής, έτοιμη να καταγράψει τη συζήτησή τους.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε κανονικά και η νεαρή τότε δημοσιογράφος επέστρεψε στο σπίτι της για να ξεκινήσει την απομαγνητοφώνηση.

Εκεί, όμως, την περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Όταν επιχείρησε να ακούσει το υλικό, διαπίστωσε με τρόμο ότι το κασετόφωνο δεν είχε καταγράψει απολύτως τίποτα!

Κάπως έτσι, σήκωσε ξανά το τηλέφωνο για να εξηγήσει στην ηθοποιό τι είχε συμβεί, παρά τη μεγάλη ντροπή που ένιωθε.

«Μάζεψα το κουράγιο μου, την πήρα τηλέφωνο και της λέω “Δεν ξέρω πώς να σας το πω, τρέμω, είμαι η ντροπή της δημοσιογραφίας”. Και μου απάντησε “Αγάπη μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πότε θες να ξανάρθεις;”».

«Και πήγα και την ξαναέκανα. Ντράπηκα τόσο πολύ, αλλά ήταν ευγενέστατη και πολύ τρυφερή απέναντι σε ένα άτομο που έτρεμε από την ντροπή του», θυμήθηκε.

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