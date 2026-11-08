«Μου αρέσουν όλα»: Η Αλάνις Μορισέτ αποκάλυψε ότι είναι πανσέξουαλ

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Η εμβληματική φωνή της εναλλακτικής ροκ σκηνής που σφράγισε τα 90s με τον ωμό, εξομολογητικό της στίχο, ανακοίνωσε πως είναι πανσέξουαλ, ξαφνιάζοντας το κοινό και τους παρουσιαστές της εκπομπής όπου ήταν καλεσμένη.

Η Αλάνις Μόρισετ, δημιουργός του θρυλικού άλμπουμ Jagged Little Pill, έκανε την αναπάντεχη αποκάλυψη στο podcast Handsome, το οποίο παρουσιάζουν οι κωμικοί Tig Notaro, Fortune Feimster και Mae Martin.

Όταν η Fortune Feimster τη ρώτησε αν σκέφτηκε ποτέ να γίνει λεσβία, αναφερόμενη τους άνδρες που την πλήγωσαν στον παρελθόν και την έκαναν να γράψει μερικά από τα κορυφαία κομμάτια της, η Μόρισετ απάντησε αφοπλιστικά: «Είμαι πανσέξουαλ, οπότε, ναι. Μου αρέσουν όλα».

Η δήλωση της τραγουδίστριας πάγωσε τους οικοδεσπότες που έπευσαν να τη ρωτήσουν αν άκουσαν σωστά. «Μισό λεπτό, είσαι πραγματικά πανσέξουαλ;», ρώτησε η Tig Notaro με τη Μόρισετ να απαντά: «Είμαι».

Η Μόρισετ -που είναι παντρεμένη εδώ και 16 χρόνια με τον μουσικό Mario “Souleye” Treadway, με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία παιδιά- αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός ότι μοιράστηκε κάτι τόσο προσωπικό λίγα μόλις λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής.

«Μου αρέσει να το κρατάω για τον επίλογο», σχολίασε, γελώντας.

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