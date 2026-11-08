Μακελειό στην Πολωνία: Αυτό είναι το προφίλ του δράστη – Σκότωσε τους γονείς του και την αδερφή του στον ύπνο τους

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Νέα στοιχεία για τη φονική επίθεση που συγκλόνισε την Κρακοβία της Πολωνίας έρχονται στο φως, καθώς δράστης είναι ο 24χρονος Michal Oksinski ο οποίος δολοφόνησε αρχικά τους γονείς και την αδελφή του, προτού μεταβεί οπλισμένος στο κέντρο της πόλης και ανοίξει πυρ εναντίον ανυποψίαστων πολιτών.

Οι τρεις συγγενείς του εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα της οικογένειας στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το πολωνικό μέσο Onet, επικαλούμενο ανεπίσημες πηγές από την έρευνα, ο δράστης σκότωσε στον ύπνο τον 53χρονο πατέρα, τη 52χρονη μητέρα και τη 21χρονη αδελφή του. Οι σοροί τους βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών αναφέρουν ότι έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η περίπτωση της 21χρονης αδελφής του, η οποία ζούσε και σπούδαζε στην Κρακοβία, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko. Η νεαρή είχε επιστρέψει στο πατρικό της στην Οστρόβιετς για το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να επισκεφθεί τους γονείς της.

Γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια περιγράφουν την 21χρονη ως ιδιαίτερα ταλαντούχα κοπέλα με καλλιτεχνική ευαισθησία. Μάλιστα, αναφέρουν ότι επρόκειτο για μια ήσυχη οικογένεια, χωρίς εμφανείς εντάσεις ή περιστατικά που να είχαν προκαλέσει ανησυχία στη γειτονιά.

Ποιος είναι ο 24χρονος Michal Oksinski

Ο Michal Oksinski καταγόταν από την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, είχε εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας. Οι μαρτυρίες γειτόνων παρουσιάζουν μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τη βιαιότητα των πράξεών του. Σημειώνεται ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν τον δράστη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η αυθεντικότητα των συγκεκριμένων φωτογραφιών δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης και τις Αρχές.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν ήσυχο νεαρό, ο οποίος χαιρετούσε τους γείτονες και δεν είχε προκαλέσει προβλήματα. Ορισμένοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην υποψία ότι ήταν ικανός να διαπράξει μια τέτοια επίθεση.

Την ίδια ώρα, οι πολωνικές αρχές εξετάζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο του δράστη. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, έχει αναφερθεί σε ενδείξεις επιρροής από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδέες, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά εξακολουθούν να διερευνώνται.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα του Michal Oksinski, ενώ εξετάζουν εάν έδρασε μόνος του και εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της δολοφονίας των συγγενών του και της επίθεσης στην Κρακοβία.

Η έρευνα των αρχών στην κατοικία της οικογένειας αποκάλυψε ακόμη μία σοβαρή διάσταση της υπόθεσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επτά όπλα, ενώ οι τρεις σοροί έφεραν τραύματα που αρχικά αξιολογήθηκαν ως τραύματα από πυροβολισμούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και φέρεται να είχε ασχοληθεί με την αθλητική σκοποβολή. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν χρησιμοποίησε όπλα που ανήκαν στον πατέρα του, καθώς και την προέλευση του οπλισμού που είχε μαζί του στην Κρακοβία.

Το γεγονός ότι η οικογενειακή δολοφονία προηγήθηκε της επίθεσης στο κέντρο της πόλης αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας, με τις αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του δράστη και να εξακριβώσουν τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα πριν από την αναχώρησή του.

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