«Núcleo Nacional»: Εξαρθρώθηκε νεοναζιστική ομάδα στην Ισπανία – Χειροπέδες και στον μπράβο ακροδεξιού influencer

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Μεγάλη επιχείρηση κατά της ακροδεξιάς νεοναζιστικής ομάδας «Núcleo Nacional» ξεκίνησαν την Παρασκευή οι Αρχές της Ισπανίας, προχωρώντας σε συλλήψεις σε αρκετές ισπανικές επαρχίες.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 12 συλλήψεις ενώ οι έρευνες και ο συντονισμός της επιχείρησης παραμένουν σε εξέλιξη, με νέες συλλήψεις να μην αποκλείονται στο προσεχές διάστημα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται μετά από διάφορα περιστατικά που σχετίζονται με την ακροδεξιά οργάνωση, μεταξύ των οποίων μια διαδήλωση κατά την οποία αρκετοί φοιτητές ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από μέλη αυτής της ριζοσπαστικής ομάδας, στην περιοχή Χιχόν.

Όπως φαίνεται, η «Núcleo Nacional» έχει ήδη στο ενεργητικό της αρκετές έρευνες για φερόμενα εγκλήματα μίσους και διατάραξης της δημόσιας τάξης, αφού πρωταγωνίστησε σε συγκεντρώσεις και συμπλοκές σε πόλεις όπως η Μαδρίτη και η Σεβίλλη.

Η ομάδα έχει επίσης οργανώσει αρκετές διαδηλώσεις με σκοπό να εκμεταλλευτεί την κοινωνική αναταραχή που προκλήθηκε μετά την κρίση της Θέουτα, ύστερα από την είσοδο χιλιάδων μεταναστών στα τέλη Ιουλίου, ένα πλαίσιο που είχε ήδη θέσει την εν λόγω οργάνωση στο επίκεντρο της προσοχής των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύλληψη του σωματοφύλακα του Βίτο Κουίλες

Ένας από τους άνδρες που συνόδευε τον ακροδεξιό influencer Βίτο Κουίλες ως σωματοφύλακάς του στις δημόσιες εμφανίσεις του, συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Ρουμανία για την υποτιθέμενη εμπλοκή του στη διακίνηση κοκαΐνης.

Ο υπό έρευνα, που ταυτοποιήθηκε με τα αρχικά I. A. L., τέθηκε σε προσωρινή κράτηση κατόπιν διαταγής ρουμανικού δικαστή, μετά από κοινή επιχείρηση της Πολιτικής Φρουράς και της Αστυνομίας της χώρας.

Ο συλληφθείς είναι ο άνδρας που μετέφερε τον Κουίλες στους ώμους του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας στις 22 Οκτωβρίου 2025.

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