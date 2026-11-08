ΚΕΔΕ: «Εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής η ηγεσία της» – Νέα πυρά από την παράταξη Δούκα για τις μεθοδεύσεις στο συνέδριο

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Νέα σφοδρή επίθεση στην ηγεσία της ΚΕΔΕ εξαπολύει η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα», με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στον απόηχο των πρωτοφανών σκηνών έντασης που εκτυλίχθηκαν χθες στο συνέδριο της Ένωσης, στην Καλαμάτα.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή το αίτημα της παράταξης Δούκα για ονομαστική ψηφοφορία, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας. Η άρνηση της «γαλάζιας» πλειοψηφίας να αποδεχθεί το αίτημα πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, με φραστικές επιθέσεις, αντεγκλήσεις και καταγγελίες για προπηλακισμούς σε βάρος του δημάρχου Αθηναίων και στελεχών της αντιπολίτευσης.

Στη σημερινή ανακοίνωσή της, η «Αυτοδιοίκηση Τώρα» κατηγορεί την ηγεσία της ΚΕΔΕ ότι επιχειρεί «χωρίς ίχνος ντροπής» να υπερασπιστεί τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της, αρνούμενη να διασφαλίσει το αδιάβλητο των ψηφοφοριών.

Μάλιστα, καταγγέλλει ότι η διοίκηση εμφανίζεται να αισθάνεται υπερήφανη για τις «τραμπούκικες συμπεριφορές» στελεχών της, τις οποίες, όπως επισημαίνει, παρακολούθησε όλη η Ελλάδα μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Η παράταξη Δούκα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, χαρακτηρίζοντας την ηγεσία της ΚΕΔΕ «εξαπτέρυγο και θλιβερό εταίρο της κυβερνητικής πολιτικής», την οποία κατηγορεί ότι οδηγεί τους δήμους σε πλήρες αδιέξοδο, με άμεσες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

«Εμείς συνεχίζουμε σταθερά στον δρόμο της διεκδίκησης αυτού που μας ανήκει. Σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος», καταλήγει η ανακοίνωση, στέλνοντας μήνυμα ότι η αντιπαράθεση για τη λειτουργία και τον προσανατολισμό της ΚΕΔΕ θα έχει συνέχεια.

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