Ο Μητσοτάκης μοίραζε στην ΚΕΔΕ φθηνό ρεύμα και ο Τσάφος έψαχνε ακόμη την τιμή

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Άλλη μία κυβερνητική εξαγγελία που αποδείχθηκε πιο γρήγορη από την… προετοιμασία της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στους δημάρχους ειδικό, φθηνότερο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις για τα οικονομικά αδιέξοδα των δήμων.
Μόνο που την επομένη ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Τσάφος αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με τη ΔΕΗ συνεχίζονται και η τιμή δεν έχει ακόμη καθοριστεί!
Δηλαδή, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια ελάφρυνση χωρίς να είναι γνωστό πόση θα είναι.
Πρώτα οι υποσχέσεις, μετά οι υπολογισμοί. Και οι δήμαρχοι καλούνται να χειροκροτήσουν μια έκπτωση που ακόμη αναζητείται!
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